Це дуже важливо. Вчора у Франції виступав Макрон і оголосив, що з п'ятниці, 30 жовтня, по всій країні вводиться режим карантину. За його словами, друга хвиля епідемії коронавируса буде набагато важче першої і може забрати більше життів. Крім того він озвучив, що ідея "колективного імунітету" була повністю відкинута урядом Франції, так як, за оцінками профільних експертів, подібна стратегія могла б привести до смерті понад 400 тисяч французів.

Під час карантину буде обмежено пересування між різними регіонами. "Разом з тим, ви зможете вийти з дому, щоб поїхати на роботу або відвідати лікаря, подихати свіжим повітрям або зробити необхідні покупки", - сказав Макрон. Не працюватимуть кафе та ресторани. При цьому продовжать працювати навчальні заклади, включаючи дитячі садки, школи, коледжі, вузи. Підприємствам рекомендовано перевести працівників на віддалену роботу, якщо це дозволяє виробничий процес.

Схожий карантин водиться і в Німеччині. Ці заходи вкрай непопулярні серед населення, але це робиться, щоб знизити зростання кількості хворих і знизити навантаження на медичні системи цих країн. Завдання врятувати якомога більше життів. А що ж у нас?

Я розумію, що у Зеленського профільні експерти це Єрмак, Арахамія і Радуцький, але якщо він не усвідомлює всю небезпеку, яку несе COVID-19 українцям і не почне найближчим часом вводити заходи, не створить програми фінансової допомоги і підтримки населення і бізнесу на період карантину, і не перестане витрачати гроші з фонду COVID-19 на дороги, то кожен померлий українець, якому не зможуть допомогти лікарі через відсутність місць в лікарні або відсутності апарату ШВЛ, буде на його совісті. Це він своїм бездіяльність знижує їхні шанси на порятунок. І часу у Зеленського все менше і менше.

Хоча Зеленський може подумати, що 400 000 життів українців - це не така вже й велика ціна питання, а Україна не Франція і можна реагувати не як Макрон. Вибір залишиться за Зеленським. Але від цього залежить порятунок життя реальних людей. Наших співгромадян. І зволікання дійсно буде смерті подібно. Для багатьох.