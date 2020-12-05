Частина міністрів у Кабміні втратить повноваження: з 6 грудня набере чинності новий закон

Закон, який позбавляє більшості повноважень тимчасово виконуючих обов'язки міністрів, у суботу, 5 грудня, було опубліковано у виданні "Голос України".

З наступного дня, неділі, 6 грудня, він набуває чинності. У чому суть документа та що він змінює, з'ясовував OBOZREVATEL.

Закон про завершення децентралізації: що зміниться для в.о. міністрів

Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій" Верховна Рада ухвалила 17 листопада 2020 року.

Переважно він стосується питань правонаступництва щодо майна, обов'язків і прав районних рад, ліквідованих адміністративно-територіальною реформою.

Але водночас новий закон вносить серйозні зміни до закону "Про центральні органи виконавчої влади". Так, він позбавляє практично всіх повноважень в.о. міністрів у тому разі, якщо вакансія самого міністра вільна.

Закон, який вносить серйозні зміни в закон "Про центральні органи виконавчої влади", було ухвалено 17 листопада

Зокрема, в новому законі йдеться, що частина 4 статті 9 закону "Про центральні органи виконавчої влади" доповнюється таким пунктом:

"Забороняється, якщо посада міністра вакантна, покладання на першого заступника міністра, заступників міністра виконання обов'язків міністра, визначених пунктами 1 (крім очолення міністерства), 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 121, 14, 15, 21 , 24, 27 частини другої статті 8 цього Закону, а також пунктами 3, 6, 7, 8, 11, 12, 21 частини другої статті 18 цього Закону".

Так, Верховна Рада перешкоджає Кабінету міністрів в обхід парламенту призначати керівників міністерств без офіційного міністерського портфеля (для призначення в.о. міністра необхідно тільки голосування уряду).

Новим законом Верховна Рада перешкоджає Кабінету міністрів в обхід парламенту призначати керівників міністерств без офіційного міністерського портфеля poltava.to

Яких повноважень позбудуться в.о. міністрів

Новий закон передбачає, що якщо міністра не було призначено, перший заступник або заступники в статусі в.о., зокрема, не зможуть:

керувати міністерством,

визначати пріоритети і плани роботи міністерства та звіти про їхнє виконання, а також шляхи виконання покладених на відомство завдань;

вносити пропозиції прем'єр-міністру про призначення заступників міністра;

формувати, ліквідувати, реорганізовувати територіальні органи міністерства як структурні підрозділи, що не мають статусу юридичних осіб;

підписувати накази міністерства;

вносити на розгляд уряду пропозиції в разі вмотивованої відмови глав областей узгоджувати призначення керівників територіальних органів, підприємств у сфері управління міністерством, давати згоду на призначення керівників;

створювати, ліквідувати, реорганізовувати підприємства з сфери управління міністерства, а також затверджувати їхні статути;

призначати і звільняти керівників підприємств, організацій зі сфери управління міністерства, приймати рішення щодо їхнього заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

скасовувати акти територіальних органів міністерства;

піднімати питання про заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників і держсекретаря міністерства;

визначати обов'язки заступників міністра і розподіляти їхні повноваження;

ухвалювати рішення про розподіл коштів міністерства.

З 6 грудня у в.о. міністрів залишаються тільки церемоніальні повноваження Пресслужба Кабінету міністрів

Які повноваження залишаються у в.о. міністрів

З 6 грудня у в.о. міністрів залишаються тільки церемоніальні повноваження:

піднімати питання про присвоєння рангів держсекретареві;

залучати державних службовців до розгляду питань;

скликати наради;

представляти міністерство в публічно-правових відносинах з іншими органами влади.

Хто підпадає під дію закону з 6 грудня

Під нове положення підпадають одразу два керівники міністерств: в.о. міністра енергетики Юрій Бойко та в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет.

Обидвох було призначено з посад заступників міністра. Застереження в новому законі позбавляє їх більшості повноважень, тому протягом 30 днів Кабінет міністрів має подати кандидатури на посаду керівників цих відомств.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Європейська комісія в своєму звіті заявила, що розчарована бездіяльністю Кабміну щодо виконання зеленого меморандуму, який був підписаний з іноземними інвесторами.