Частина кремлівського плану знищення незалежності України, – "ЄС" про заяви ОПЗЖ

У партії "Європейська солідарність" заявили, що "Опозиційна платформа – За життя" вкотре викрила себе і довела, що заяви Жванії, "плівки" Деркача, і "викриття" Онищенка – це частини цілеспрямованої інформаційної кампанії Москви та її п’ятої колони в Україні.

Про це йдеться у заяві партії на її сайті. У пресслужбі наголосили, що ця атака спрямована на п'ятого президента Петра Порошенка та "Європейську солідарність" як "єдину силу, яка здатна протистояти російському реваншу".

"Нічого нового. Це ті ж заяложені російські тези про "державний переворот на Майдані" та "зовнішнє управління" Україною. ОПЗЖ, Жванії, деркачі, Онищенки та інші – всі вони мають спільного кремлівського господаря, який намагається підірвати незалежність України як ззовні, так і зсередини. І важлива частина цього плану – дискредитація Революції Гідності та її здобутків, головним із яких є рішучий європейський вибір переважної більшості українців", – зазначили у "ЄС".

Там додали, що усі ці фейки активно поширюються каналами "112 Україна", "NewsOne" та ZIK, дедалі частіше і все активніше до них приєднується "1+1".

"Європейська солідарність" закликає всі патріотичні політичні сили до спільних скоординованих зусиль із протидії п’ятій колоні Кремля та її реваншистським планам, спільного захисту незалежності, свободи, європейського та євроатлантичного вибору України. Єднаймося, щоб захистити країну!", – зазначили у пресслужбі "Євросолідарності".

Нагадаємо, у місті Дніпро з’явилися агітаційні борди партії ОПЗЖ із закликом до проведення так званого "дніпровського референдуму".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти представників "Опозиційної платформи – за життя". Причиною стали поїздки до Москви членів політсили.