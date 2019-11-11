"Час поставити крапку!": посол Франції заявив про "прогрес" у закінченні війни на Донбасі

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що нині існує вікно можливостей для того, щоб зробити прогрес у питанні закінчення війни на сході України.

Про це у ефірі програми "Євроінтегратори" на ObozTV заявив посол Франції в України Етьен де Понсен. За його словами, зараз саме час, коли міжнародна спільнота мусить взятися до дій і поставити крапку у цьому питанні.

Він зазначив, що уряд Франції підтримує ідею "формули Штайнмаєра", продовження Мінських домовленостей і розведення сил, яке зараз відбувається.

Війна на Донбасі Укрінформ

"Мінські домовленості, підписані 2015 року, є чинними на сьогоднішній день. "Формула Штайнмаєра" уточнює деякі аспекти їхньої реалізації. Її узгодження сприяє наближенню перспективи проведення саміту Нормандського формату", - зауважив посол.

Він висловив переконання, що самміт у Нормандському форматі все ж відбудеться.

"Наразі немає дати, але важливим буде бажання з боку всіх учасників саміту якнайшвидше закінчити цей жахливий конфлікт, який не є замороженим конфліктом, як іноді можна прочитати про це в міжнародній пресі. Це конфлікт, що триває, приносячи нові жертви. Я хочу вшанувати українських військових, які гинуть щомісяця, майже не щодня. Це страшний біль для України, і я поділяю цей біль як представник Франції", - сказав посол.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і глава Росії Володимир Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" вже в кінці поточного місяця – 24 або 26 листопада.

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