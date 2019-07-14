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Час люстрації минув, уже потрібно саджати винних – Давидюк

3.7т Читати матеріал російською

Прийшов час перезапуску антикорупційних органів. Про це заявив кандидат в народні депутати від партії "Голос" Микола Давидюк в ефірі каналу 24.

"Що таке люстрація? Заборонити обіймати посади в майбутньому. Вже пізно. Раніше в Східній Європі "чистили" радянських агентів. Ми в 1991 році не провели люстрації, провели в 2014-му", – наголошує Давидюк.

Микола Давидюк

Микола Давидюк

Район in.ua

За словами екперта необхідно не політично покривати та переховувати старих політиків до яких є питання, а цивілізованими методами відпускати на перевірки та розслідування, відправляти за грати. Досить дозволяти їм переховуватись в теплих політичних ваннах. Вони повинні відповідати перед законом.

"Та під час кожного нового політичного етапу чи зміни влади проводити люстрацію – не є найкращим чи найефективнішим методом", – наголошує політик.

Представник "Голосу" додав що, це не правильно люструвати всіх, бо є ті, хто досягав гарного результату, і хай продовжують свою діяльність далі.

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Місце
Україна
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
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Сало Уронили
Сало Уронили
Как только гарантии, которые дал ему действующий генпрокурор, исчезнут, вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии. Она начнет ловить всех повсеместно в разных местах», — объяснил Портнов.Экс-советник четвертого президента Украины Виктора Януковича, адвокат Андрей Портнов в эфире телевизионного канала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты окружения Петра Порошенко, а также задержание самого олигарха.
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Сало Уронили
Сало Уронили
Как только гарантии, которые дал ему действующий генпрокурор, исчезнут, вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии. Она начнет ловить всех повсеместно в разных местах», — объяснил Портнов.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Сало Уронили, В превую очередь надо долюстрировать януковошей, во вторую провести нормальную декомунизацию, причем с "криворосами из 95 квартала тоже. А то они люстрируют всех тех, кто двал отпор Раиссянской мрази и им сопутсвуюшим.
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