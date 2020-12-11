Бюджет-2021 і призначення міністрів: анонсовано порядок денний у Раді

На пленарному тижні 15-18 грудня у Верховній Раді розглянуть державний бюджет на 2021 рік і затвердять нових міністрів.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. Він зазначив, що в понеділок, 14 грудня, бюджетний Комітет ВР затвердить фінальний текст бюджету.

За словами нардепа, в Раді розглянуть кандидата на посаду міністра освіти – в.о. міністра Сергія Шкарлета. Пост віцепрем'єр-міністра енергетики може обійняти Юрій Вітренко.

Також Железняк сказав, що відбудуться ротації в таких міністерствах:

Міністр Кабінету Міністрів

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України

Міністр екології та природних ресурсів

Політик зазначив, що глава МОЗ Максим Степанов залишається на своїй посаді "щонайменше до кінця локдауну".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 15 грудня буде голосувати за законопроєкт про державний бюджет України на 2021 рік у другому читанні.