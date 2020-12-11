Бюджет-2021 і призначення міністрів: анонсовано порядок денний у Раді

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
1,7 т.
Бюджет-2021 і призначення міністрів: анонсовано порядок денний у Раді

На пленарному тижні 15-18 грудня у Верховній Раді розглянуть державний бюджет на 2021 рік і затвердять нових міністрів.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. Він зазначив, що в понеділок, 14 грудня, бюджетний Комітет ВР затвердить фінальний текст бюджету.

За словами нардепа, в Раді розглянуть кандидата на посаду міністра освіти – в.о. міністра Сергія Шкарлета. Пост віцепрем'єр-міністра енергетики може обійняти Юрій Вітренко.

Також Железняк сказав, що відбудуться ротації в таких міністерствах:

  • Міністр Кабінету Міністрів

  • Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України

  • Міністр екології та природних ресурсів

Політик зазначив, що глава МОЗ Максим Степанов залишається на своїй посаді "щонайменше до кінця локдауну".

Бюджет-2021 і призначення міністрів: анонсовано порядок денний у Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 15 грудня буде голосувати за законопроєкт про державний бюджет України на 2021 рік у другому читанні.

УкраїнабюджетВерховна Рада України