Бюджет-2021 і година запитань до Кабміну: головні рішення Ради 18 вересня

У п'ятницю, 18 вересня, Верховна Рада України зібралася на чергове пленарне засідання, де пройде година запитань до уряду і представлять проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Усього до порядку денного внесено близько 50 питань, які опубліковано на сайті парламенту.

Спершу пройде година запитань до уряду, де буде розказано про роботу Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Також порушать питання щодо забезпечення навчального процесу в умовах посилення в Україні коронавірусу та стану нарахування заробітної плати працівникам закладів освіти.

Потім міністр фінансів Сергій Марч представить законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Далі буде розглянуто проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік "(щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу") №3004а.

Законопроєкт №2551-1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" передбачає заборону поширення пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства товщиною до 50 мкм з 1 січня 2022 року. Також з цієї дати буде заборонено поширення оксорозкладних пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства.

Також на розгляд винесено проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань "№ 2329.

"Ухвалення цього проєкту закону дасть змогу зменшити фінансове навантаження на боржників за договорами кредиту, позики, які постраждали від конфлікту на Сході України і тимчасової окупації АР Крим, враховуючи втрату ними постійних джерел доходу і майна, а також зміцнить довіру цих осіб до органів державної влади та в Україну загалом", – йдеться в пояснювальній записці.

У Раді розглянуть два проєкти про приватну детективну діяльність:

"Про приватну детективну діяльність" №3010

"Про приватну детективну (розшукову) діяльність" №3010-1

Обидва документи спрямовані на законодавче врегулювання здійснення приватної детективної діяльності в Україні.

У проєкті закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства" №3055 встановлюється принцип, що якщо вік особи не встановлено і є підстави вважати, що немає повноліття, то вона підпадає під захист як дитина.

Також у Кримінальному кодексі почнуть обчислювати строки давності притягнення до кримінальної відповідальності починаючи з дня досягнення повноліття потерпілою дитиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня Верховна Рада розглянула питання про внесення змін до закону про держбюджет і дозволила торгівлю ліками через інтернет. Також на засіданні оголосили про виключення Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу".