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3 квітня • оновлено в 19:55
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Був у важкому стані: "слуга народу" Горбенко переміг коронавірус

1.6т
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Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко вилікувався від коронавірусу.

Як повідомила в Facebook заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, тест колеги дав негативний результат і в понеділок, 6 квітня, нардепа випишуть з Олександрівської лікарні.

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"Він поступив в лікарню в досить важкому стані. Тому дає пораду як пацієнт, що подолав COVID-19: тільки відчуєте симптоми – звертайтеся до сімейного лікаря і одразу починайте лікування. Тоді за 5 днів можна вилікуватися в домашніх умовах", – зазначила Кравчук.

Руслан Горбенко

Руслан Горбенко

Pavlovsky News

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Слуги народу" Руслан Горбенко здав два тести на коронавірус. Один з них показав негативний результат, а інший – позитивний. 23 березня він здав третій тест.

Увечері того ж дня заступниця голови фракції "Слуга народу" підтвердила COVID-19 у Горбенка.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Євгенія Кравчук
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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