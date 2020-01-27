"Був у Китаї!" Федина запропонувала відправити Богдана на карантин

Народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Софія Федина запропонувала відправити голову Офісу президента України Андрія Богдана на карантин.

За її словами, це нібито необхідно у зв'язку з тим, що він відвідував Китай, де діагностували безліч випадків зараження коронавірусом. Дивну ініціативу парламентарка озвучила на особистій сторінці у Facebook.

"Голова Офісу президента Андрій Богдан був у Китаї. Треба його негайно на карантин. І всіх тих, хто з ним спілкувався", – із сарказмом зазначила Федина.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністерство охорони здоров'я України визначило лікарню, в якій будуть перебувати пацієнти у разі підозри на зараження коронавірусом із Китаю.

Також із 26 січня в аеропорту "Бориспіль" почався температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю для запобігання поширенню смертельного китайського коронавірусу 2019 nCoV.

Нагадаємо, вранці 26 січня стало відомо, що перший випадок захворювання новим коронавірусом (nCoV) з Китаю був зафіксований у Канаді.

Також nCoV дістався 25 січня до Австралії, Малайзії та Франції. При цьому в Національній комісії охорони здоров'я Китаю повідомили, що від смертельної пневмонії вдалося вилікувати 36 осіб.

Що стосується кількості заражених новим коронавірусом 2019 nCoV, то вона вже сягнула 2794 осіб, загинули 80.

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