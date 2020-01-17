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17 січня • оновлено в 10:05
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Був у кабінеті Зеленського: сплив новий факт про скандальні записи Гончарука

2.3т
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В той час, коли записи розмов прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з іншими міністрами та керівництвом НБУ злили в мережу, він саме був у кабінеті президента Володимира Зеленського.

Про це "Буквам" розповів голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. "Він в цей час був у президента, щоправда, з іншого приводу. Як проходило спілкування після оприлюднення – я не знаю. На той час я залишив зустріч", – зазначив народний депутат.

При цьому ані Арахамія, ані його заступник Олександр Корнієнко не побачили жодних скандальних моментів у словах Гончарука в гучних записах.

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Гончарук і Зеленський

Гончарук і Зеленський

"Уряд працює. І звільняти його через якісь плівки, кимось нарізані, не вважаю за потрібне", – зазначив лідер фракції "Слуга народу".

"Що стосується змісту розмов – я не кажу про їхню автентичність, я не можу стверджувати – але сам зміст стосується обговорення в принципі непоганих речей: економічної ситуації, як із нею впоратися, як вийти на ті позитивні показники, про які говорив уряд. Вони ж не обговорювали якісь призначення за гроші або хабарі. Там обговорюються певні економічні речі. Це один бік", – вважає Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

  • У розмові Гончарук критично відгукувався про президента, а також дав зрозуміти, що у влади немає бачення економічного курсу країни.

  • Пізніше в інтернеті опинилася і друга частина розмови. У ній нібито прем'єр каже, що уповільнення економічного зростання створює у президента відчуття неконтрольованості ситуації.

  • Згодом був оприлюднений третій запис із розмовою Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової та двох заступників глави Національного банку Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба.

  • У бесіді обговорювали ревальвацію гривні до 20 грн/$ та економічну стратегію розвитку України, де пролунала пропозиція: "А давайте будемо щось виробляти!".

  • Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записана на зустрічі у форматі "на каву", що відбулася 16 грудня 2019 року.

  • У ЗМІ тим часом почали з'являтися дані нібито про швидку відставку Гончарука. Зазначається, що прем'єр вже міг написати заяву, яку підпишуть "із хвилини на хвилину".

  • Однак незабаром з'явилося офіційне спростування Кабміну.

  • Сам Гончарук не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Натомість прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Олексій Гончарук Володимир Зеленський Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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