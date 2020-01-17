Був у кабінеті Зеленського: сплив новий факт про скандальні записи Гончарука

В той час, коли записи розмов прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з іншими міністрами та керівництвом НБУ злили в мережу, він саме був у кабінеті президента Володимира Зеленського.
Про це "Буквам" розповів голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. "Він в цей час був у президента, щоправда, з іншого приводу. Як проходило спілкування після оприлюднення – я не знаю. На той час я залишив зустріч", – зазначив народний депутат.
При цьому ані Арахамія, ані його заступник Олександр Корнієнко не побачили жодних скандальних моментів у словах Гончарука в гучних записах.
Гончарук і Зеленський
"Уряд працює. І звільняти його через якісь плівки, кимось нарізані, не вважаю за потрібне", – зазначив лідер фракції "Слуга народу".
"Що стосується змісту розмов – я не кажу про їхню автентичність, я не можу стверджувати – але сам зміст стосується обговорення в принципі непоганих речей: економічної ситуації, як із нею впоратися, як вийти на ті позитивні показники, про які говорив уряд. Вони ж не обговорювали якісь призначення за гроші або хабарі. Там обговорюються певні економічні речі. Це один бік", – вважає Корнієнко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.
У розмові Гончарук критично відгукувався про президента, а також дав зрозуміти, що у влади немає бачення економічного курсу країни.
Пізніше в інтернеті опинилася і друга частина розмови. У ній нібито прем'єр каже, що уповільнення економічного зростання створює у президента відчуття неконтрольованості ситуації.
Згодом був оприлюднений третій запис із розмовою Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової та двох заступників глави Національного банку Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба.
У бесіді обговорювали ревальвацію гривні до 20 грн/$ та економічну стратегію розвитку України, де пролунала пропозиція: "А давайте будемо щось виробляти!".
Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записана на зустрічі у форматі "на каву", що відбулася 16 грудня 2019 року.
У ЗМІ тим часом почали з'являтися дані нібито про швидку відставку Гончарука. Зазначається, що прем'єр вже міг написати заяву, яку підпишуть "із хвилини на хвилину".
Однак незабаром з'явилося офіційне спростування Кабміну.
Сам Гончарук не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Натомість прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду.
У підсумку він подав заяву про відставку, щоб не підривати довіри до президента Зеленського.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал