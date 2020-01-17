Був у кабінеті Зеленського: сплив новий факт про скандальні записи Гончарука

В той час, коли записи розмов прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з іншими міністрами та керівництвом НБУ злили в мережу, він саме був у кабінеті президента Володимира Зеленського.

Про це "Буквам" розповів голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. "Він в цей час був у президента, щоправда, з іншого приводу. Як проходило спілкування після оприлюднення – я не знаю. На той час я залишив зустріч", – зазначив народний депутат.

При цьому ані Арахамія, ані його заступник Олександр Корнієнко не побачили жодних скандальних моментів у словах Гончарука в гучних записах.

Гончарук і Зеленський

"Уряд працює. І звільняти його через якісь плівки, кимось нарізані, не вважаю за потрібне", – зазначив лідер фракції "Слуга народу".

"Що стосується змісту розмов – я не кажу про їхню автентичність, я не можу стверджувати – але сам зміст стосується обговорення в принципі непоганих речей: економічної ситуації, як із нею впоратися, як вийти на ті позитивні показники, про які говорив уряд. Вони ж не обговорювали якісь призначення за гроші або хабарі. Там обговорюються певні економічні речі. Це один бік", – вважає Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У підсумку він подав заяву про відставку, щоб не підривати довіри до президента Зеленського.

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