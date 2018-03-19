"Був ступор": у Росії розповіли про прорахунок Кремля на виборах Путіна

Високий відсоток явки на виборах президента Росії був для Кремля принциповим питанням, тому для досягнення мети задіяли всі можливі ресурси, але добитися цього не змогли.

"Висока явка для Кремля була принциповим питанням, тому що там дуже довгий час боялися, що на вибори ніхто не піде: інтриги немає, хто буде президентом і так ясно", - розповіла в коментарі "Обозревателю" російський політолог та історик Олена Галкіна.

За її спостереженнями, ввечері 18 березня, коли відповідальні за проведення виборів зрозуміли, що явка не дотягує до потрібного рівня, вони впали в ступор.

"Останні дані щодо явки були в 18.00. Потім на сайті ЦВК з'являлися дані попередніх підсумків. Тоді на цифрі 75% порахованих бюлетенів було видно, що рахують з 59-60% явки. А потім у районі двох-трьох годин ночі звідкись з'явилася нова явка - 67%.Але ми бачимо, що якийсь час у них був ступор. І це при мобілізації абсолютно дикого адміністративного ресурсу, халявних бутербродів тощо. Все одно потрібної явки вони не забезпечили", - наголосила політолог.

Галкіна припустила, що в Кремлі будуть стурбовані цим питанням, але на публіку своє хвилювання показувати не будуть.

"ЗМІ і далі будуть гнати мессседж, що "країна об'єдналася і йде своїм крейсерським курсом, щоб протистояти США і їхнім сателітам ", - сказала вона.

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