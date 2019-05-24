"Був потрібен на концертах "Кварталу": Луценко розкрив подробиці зустрічі із Зеленським

Генеральний прокурор Юрій Луценко розкрив деталі зустрічі з новообраним президентом України Володимиром Зеленським, повідомивши, що однією з основних тем стала робота ГПУ.

Про це Луценко розповів в інтерв'ю Liga.net. За його словами, він "напівофіційно відзвітував про три роки в генпрокуратурі і те, що ще потрібно зробити" (щоб подивитися відеофрагмент інтерв'ю, поскрольте новину вниз).

"Також поговорили про основні завдання боротьби з корупцією, як перекрити головні її джерела – держсектор, митницю, рейдерство, афери із землею", – зазначив генпрокурор, уточнивши, що на зустрічі із Зеленським також були присутні люди з його штабу.

Юрій Луценко та Володимир Зеленський

При цьому він заявив, що у нього вже давно склалися "нормальні людські стосунки" з главою держави.

"Не хочу бути тим, хто віднедавна голосно говорить про дружбу із Зеленським, але в нас склалися нормальні людські стосунки, ще коли я як міністр внутрішніх справ був потрібен на концертах "95 кварталу", – сказав Луценко.

Він додав, що спершу його "дуже запрошували" на виступи, "щоб не було страшно жартувати над вищими посадовими особами", а пізніше йому самому "стало цікаво".

"Мені не все подобається в останні роки діяльності "95-го", але у нас нормальні людські стосунки. Зараз вони переходять уже в зовсім інший формат", – сказав глава ГПУ.

Нагадаємо, зустріч Зеленського та Луценка пройшла 11 травня в студії "Квартал 95" у Києві. Відомо, що переговори тривали близько двох годин.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в команді Володимира Зеленського звинуватили Юрія Луценка в тому, що колишній соратник Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов зміг вільно повернутися в Україну.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!