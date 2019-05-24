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"Був потрібен на концертах "Кварталу": Луценко розкрив подробиці зустрічі із Зеленським

6.3тЧитати матеріал російською

Генеральний прокурор Юрій Луценко розкрив деталі зустрічі з новообраним президентом України Володимиром Зеленським, повідомивши, що однією з основних тем стала робота ГПУ.

Про це Луценко розповів в інтерв'ю Liga.net. За його словами, він "напівофіційно відзвітував про три роки в генпрокуратурі і те, що ще потрібно зробити" (щоб подивитися відеофрагмент інтерв'ю, поскрольте новину вниз).

"Також поговорили про основні завдання боротьби з корупцією, як перекрити головні її джерела – держсектор, митницю, рейдерство, афери із землею", – зазначив генпрокурор, уточнивши, що на зустрічі із Зеленським також були присутні люди з його штабу.

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Юрій Луценко та Володимир Зеленський

Юрій Луценко та Володимир Зеленський

При цьому він заявив, що у нього вже давно склалися "нормальні людські стосунки" з главою держави.

"Не хочу бути тим, хто віднедавна голосно говорить про дружбу із Зеленським, але в нас склалися нормальні людські стосунки, ще коли я як міністр внутрішніх справ був потрібен на концертах "95 кварталу", – сказав Луценко.

Він додав, що спершу його "дуже запрошували" на виступи, "щоб не було страшно жартувати над вищими посадовими особами", а пізніше йому самому "стало цікаво".

"Мені не все подобається в останні роки діяльності "95-го", але у нас нормальні людські стосунки. Зараз вони переходять уже в зовсім інший формат", – сказав глава ГПУ.

Нагадаємо, зустріч Зеленського та Луценка пройшла 11 травня в студії "Квартал 95" у Києві. Відомо, що переговори тривали близько двох годин.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в команді Володимира Зеленського звинуватили Юрія Луценка в тому, що колишній соратник Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов зміг вільно повернутися в Україну.

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Особи
Юрій ЛуценкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політикаГенеральна прокуратура Українивидео95 Квартал
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Иванов Александр
Иванов Александр
Ну,юГик всегда был резиновым изделием. Ещё со школьной скамьи.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Иванов Александр, ну это Вы загнули! с каких это пор каловые массы превратились в "резиновые изделия"?
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