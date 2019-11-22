Нардеп від фракції "Слуга народу" Роман Іванісов виявився ґвалтівником. Вище керівництво країни, ймовірно знаючи про його злочин, відкритим текстом намагалося виправдати одіозного народного обранця. Щоправда, після публікацій у ЗМІ деталей його жорстокого вчинку члени парламенту закликали свого колегу добровільно скласти мандат.

Але чи зробить це "слуга народу"? Питання залишається відкритим. Що думають нардепи про скандального Іванісова – у матеріалі OBOZREVATEL.

Роксолана Підласа, народна депутатка від "Слуги народу":

"Я вважаю, що Іванісов має добровільно скласти мандат, щоб не похитнути довіру до тих рішень і реформ, які ініціює фракція "Слуга Народу". На жаль, ми не підтримали і навіть не розглядали введення імперативного мандата, який міг би застосовуватися в такому і схожих випадках", – пояснила OBOZREVATEL нардеп.

Антон Поляков, народний депутат від "Слуги народу" (попередньо виключений з фракції):

"Щодо моральної сторони питання, у нас судять тільки суд і Бог. Я такого права просто не маю і вважаю некоректним висловлюватися у бік Іванісова, і причин, і наслідків його судимості. Суд виносив вирок (якщо це правда), людина покарання понесла, і фактично законних підстав для позбавлення повноважень депутата немає.

Питання у тому, що якщо він дійсно приховав цей факт від початку, брехав після оприлюднення громадськості і ЗМІ, то це вкрай негативно. Адже люди обрали не того депутата, виходить, про якого знали.

Але тоді, гадаю, варто дуже добре перетрусити біографії всіх депутатів. Особисто я впевнений, що інформація про Іванісова спливла не випадково саме зараз, і таких "інформаційних затичок" на майбутнє далеко не одна у парламенті...", – розповів OBOZREVATEL Поляков.

Роман Іванісов

Євгенія Кравчук, народна депутатка від "Слуги народу":

"Якщо дійсно підтвердиться документально (судимість. – Ред.), то моя особиста думка – скласти мандат. Зокрема і через брехню, яку він озвучував", – наголосила у коментарі OBOZREVATEL Кравчук.

Давид Арахамія, глава фракції "Слуга народу":

"Законного механізму немає, щоб він склав мандат. Але думка всіх однопартійців – він повинен здати мандат", – заявив Арахамія у коментарі РБК-Україна. Варто зазначити, раніше у коментарі OBOZREVATEL сам Арахамія намагався вигородити нардепа і заявив:

"Він спростовував, каже, що не було ніякої судимості. Це його слова. Я подивився слова Рябошапки (генпрокурор. – Ред.), який сказав, що перевірка підтвердила (погашення судимості. – Ред.). Це справа 1996 року, тому паперів і немає. Пан Іванісов мені повідомив, що його представник їде до Маріупольської колонії. Якщо це було – йому не місце у партії. Якщо цього не було – ми його заберемо назад", – сказав Арахамія.

Ілля Кива, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя":

"Роман Іванісов, член комітету антикорупційної діяльності, у своїй юності любив ґвалтувати неповнолітніх у збоченій формі. Так, потім він відмотав свій термін, щонайменше на параші "півнем", повернувся, і сьогодні це влада, сьогодні це обличчя нашого парламенту, обличчя президента. Хто? Ґвалтівники, пе**расти, аферисти, неуки. Чим раніше ми з цією поганню покінчимо, тим більше шансів у наших дітей буде вижити...

Роман Іванісов

Хлопці, все ви пам'ятаєте, напевно, скільки засудження і обурення в суспільстві було, коли ми дізналися, що термін свій Віктор Федорович, президент-утікач, мотав за збиті шапки. За теперішніх часів це дитячі пустощі", – обурювався депутат.

Віталій Безгін, народний депутат від "Слуги народу":

"Про Романа Іванісова. Не про правову складову. Виключно про морально-етичну складову. Єдиний вихід: скласти мандат", – вважає парламентар.

Дмитро Гурін, народний депутат від "Слуги народу":

"Після в'язниці можна стати народним депутатом. Після групового зґвалтування ні. Романе Іванісов, ти повинен скласти мандат народного депутата України", – наголосив Гурін.

Анна Скороход, народний депутат від "Слуги народу" (виключенна з фракції):

"Якщо він дійсно це зробив, то згвалтування я розглядаю як страшний злочин. Для жінки це смерті подібно. Вбиває її душу і ламає долю. З фракції йдуть депутати. Це погана тенденція. У цьому винен Давид Арахамія. Поясню чому. Президент прокоментував, Роман Іванісов буде третім. Підтримую вилучення з політичних і громадянських інститутів гвалтівників, збоченців.

Але чому президент, коментуючи в Очакові це питання, поставив в ряд такого нелюда і виключення Полякова та Скороход?

Проблема в самому Арахамії. Мене насторожує його образ мислення. Він доповів на зустрічі з президентом про проблеми в "Слузі Народу", цитую: "конфліктів менше 2%, у рамках похибки йдемо". Я його питаю зараз публічно: це як зрозуміти в рамках похибки йдемо щодо людей?

Статистику по відношенню до людей ведуть тоталітарні режими. У сучасному світі людина це головна цінність. Якщо подібне в голові у Давида Арахамія, то не дивно, що у депутатів йде відторгнення його політичних переконань. Чому провідником світлих ідей президента повинен бути "середньовічний" Арахамія?", – прокоментувала OBOZREVATEL Скороход.

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