Головна Новини
22 листопада • оновлено в 13:57
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
Журналіст Всі статті автора

"Як півень на параші... Повинен скласти мандат!'' Що думають нардепи про ґвалтівника Іванісова

3.8т
Читати матеріал російською

Нардеп від фракції "Слуга народу" Роман Іванісов виявився ґвалтівником. Вище керівництво країни, ймовірно знаючи про його злочин, відкритим текстом намагалося виправдати одіозного народного обранця. Щоправда, після публікацій у ЗМІ деталей його жорстокого вчинку члени парламенту закликали свого колегу добровільно скласти мандат.

Але чи зробить це "слуга народу"? Питання залишається відкритим. Що думають нардепи про скандального Іванісовау матеріалі OBOZREVATEL.

Роксолана Підласа, народна депутатка від "Слуги народу":

"Я вважаю, що Іванісов має добровільно скласти мандат, щоб не похитнути довіру до тих рішень і реформ, які ініціює фракція "Слуга Народу". На жаль, ми не підтримали і навіть не розглядали введення імперативного мандата, який міг би застосовуватися в такому і схожих випадках", – пояснила OBOZREVATEL нардеп.

Антон Поляков, народний депутат від "Слуги народу" (попередньо виключений з фракції):

"Щодо моральної сторони питання, у нас судять тільки суд і Бог. Я такого права просто не маю і вважаю некоректним висловлюватися у бік Іванісова, і причин, і наслідків його судимості. Суд виносив вирок (якщо це правда), людина покарання понесла, і фактично законних підстав для позбавлення повноважень депутата немає.

Новини
Скандал із ґвалтівником-педофілом, "Юзіком" і "Джокером": що сказав Арахамія на брифінгу

Питання у тому, що якщо він дійсно приховав цей факт від початку, брехав після оприлюднення громадськості і ЗМІ, то це вкрай негативно. Адже люди обрали не того депутата, виходить, про якого знали.

Але тоді, гадаю, варто дуже добре перетрусити біографії всіх депутатів. Особисто я впевнений, що інформація про Іванісова спливла не випадково саме зараз, і таких "інформаційних затичок" на майбутнє далеко не одна у парламенті...", – розповів OBOZREVATEL Поляков.

Роман Іванісов

Роман Іванісов

Євгенія Кравчук, народна депутатка від "Слуги народу":

"Якщо дійсно підтвердиться документально (судимість. – Ред.), то моя особиста думка – скласти мандат. Зокрема і через брехню, яку він озвучував", – наголосила у коментарі OBOZREVATEL Кравчук.

Давид Арахамія, глава фракції "Слуга народу":

"Законного механізму немає, щоб він склав мандат. Але думка всіх однопартійців – він повинен здати мандат", – заявив Арахамія у коментарі РБК-Україна. Варто зазначити, раніше у коментарі OBOZREVATEL сам Арахамія намагався вигородити нардепа і заявив:

"Він спростовував, каже, що не було ніякої судимості. Це його слова. Я подивився слова Рябошапки (генпрокурор. – Ред.), який сказав, що перевірка підтвердила (погашення судимості. – Ред.). Це справа 1996 року, тому паперів і немає. Пан Іванісов мені повідомив, що його представник їде до Маріупольської колонії. Якщо це було – йому не місце у партії. Якщо цього не було – ми його заберемо назад", – сказав Арахамія.

Новини
Секс-скандал із заступницею міністра: Клітіна звернулася до українців

Ілля Кива, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя":

"Роман Іванісов, член комітету антикорупційної діяльності, у своїй юності любив ґвалтувати неповнолітніх у збоченій формі. Так, потім він відмотав свій термін, щонайменше на параші "півнем", повернувся, і сьогодні це влада, сьогодні це обличчя нашого парламенту, обличчя президента. Хто? Ґвалтівники, пе**расти, аферисти, неуки. Чим раніше ми з цією поганню покінчимо, тим більше шансів у наших дітей буде вижити...

Роман Іванісов

Роман Іванісов

Хлопці, все ви пам'ятаєте, напевно, скільки засудження і обурення в суспільстві було, коли ми дізналися, що термін свій Віктор Федорович, президент-утікач, мотав за збиті шапки. За теперішніх часів це дитячі пустощі", – обурювався депутат.

Віталій Безгін, народний депутат від "Слуги народу":

"Про Романа Іванісова. Не про правову складову. Виключно про морально-етичну складову. Єдиний вихід: скласти мандат", – вважає парламентар.

Дмитро Гурін, народний депутат від "Слуги народу":

"Після в'язниці можна стати народним депутатом. Після групового зґвалтування ні. Романе Іванісов, ти повинен скласти мандат народного депутата України", – наголосив Гурін.

Анна Скороход, народний депутат від "Слуги народу" (виключенна з фракції):

"Якщо він дійсно це зробив, то згвалтування я розглядаю як страшний злочин. Для жінки це смерті подібно. Вбиває її душу і ламає долю. З фракції йдуть депутати. Це погана тенденція. У цьому винен Давид Арахамія. Поясню чому. Президент прокоментував, Роман Іванісов буде третім. Підтримую вилучення з політичних і громадянських інститутів гвалтівників, збоченців.

Але чому президент, коментуючи в Очакові це питання, поставив в ряд такого нелюда і виключення Полякова та Скороход?

Проблема в самому Арахамії. Мене насторожує його образ мислення. Він доповів на зустрічі з президентом про проблеми в "Слузі Народу", цитую: "конфліктів менше 2%, у рамках похибки йдемо". Я його питаю зараз публічно: це як зрозуміти в рамках похибки йдемо щодо людей?

Статистику по відношенню до людей ведуть тоталітарні режими. У сучасному світі людина це головна цінність. Якщо подібне в голові у Давида Арахамія, то не дивно, що у депутатів йде відторгнення його політичних переконань. Чому провідником світлих ідей президента повинен бути "середньовічний" Арахамія?", – прокоментувала OBOZREVATEL Скороход.

Всі деталі скандальної історії про нардепа Іванісова читайте на OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Скандали навколо "Слуги народу"" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Роман Іванісов Роксолана Підласа Віталій Безгін Євгенія Кравчук
Місце
Україна
Теги
зґвалтування скандали секс скандал
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
3
Смішно
1
Цікаво
10
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
насильники шлюхи дрочилы и прелюбодеи заменили психов нацистов гомиков и убийц.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
фил филька, таков yгpaинзькe мир...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
фил филька
фил филька
у нас канеш тоже такое есть (как и в других странах) но не в таком количестве. украинцы искренне сочувствую.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Изнасилование несовершеннолетней, у которой двухлетний ребенок. О дивный yгpaинзькe мир!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги