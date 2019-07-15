Був ньюзмейкером чотири роки: сплив скандальний зв'язок між Вишинським і Разумковим

У період із 2014 року по травень 2018-го на сайті РИА "Новости-Украина", де головним редактором був скандальний Кирило Вишинський, з'явилося 385 статей, у яких цитувався нинішній голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

На таку красномовну статистику звернули увагу в статті "Дзеркала тижня", пише співробітник Інституту масової інформації Роман Головенко.

Він нагадав, що в той період Разумков обіймав посаду директора Української політконсалтингової групи.

"Ні, "у Вишинського" не просто давали новини, де ньюзмейкером був нинішній лідер партії "Слуга народу" і потенційний кандидат на посаду голови Верховної Ради парламентсько-президентської республіки Україна. Вони такі новини організовували, зокрема, шляхом проведення пресконференцій і підведення політичних підсумків тижня щоп'ятниці", – підкреслює експерт.

Кирило Вишинський і Дмитро Разумков

Також Головенко нагадав, що РИА "Новости-Украина", на якому масово публікувалися меседжі Разумкова, фінансувалося Росією через Сербію. До того ж головного редактора пропагандистського видання зараз судять за державну зраду.

"Власне, нічого дивного, якщо взяти до уваги, що Дмитро Разумков був членом Партії регіонів у період її перебування в опозиції в другій половині нульових (тобто вступив туди не з меркантильних, а з ідеологічних міркувань). Якщо хто не помітив, то ідеологія ригів – російський шовінізм", – підсумував Головенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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