Був ньюзмейкером чотири роки: сплив скандальний зв'язок між Вишинським і Разумковим

У період із 2014 року по травень 2018-го на сайті РИА "Новости-Украина", де головним редактором був скандальний Кирило Вишинський, з'явилося 385 статей, у яких цитувався нинішній голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.
На таку красномовну статистику звернули увагу в статті "Дзеркала тижня", пише співробітник Інституту масової інформації Роман Головенко.
Він нагадав, що в той період Разумков обіймав посаду директора Української політконсалтингової групи.
"Ні, "у Вишинського" не просто давали новини, де ньюзмейкером був нинішній лідер партії "Слуга народу" і потенційний кандидат на посаду голови Верховної Ради парламентсько-президентської республіки Україна. Вони такі новини організовували, зокрема, шляхом проведення пресконференцій і підведення політичних підсумків тижня щоп'ятниці", – підкреслює експерт.
Кирило Вишинський і Дмитро Разумков
Також Головенко нагадав, що РИА "Новости-Украина", на якому масово публікувалися меседжі Разумкова, фінансувалося Росією через Сербію. До того ж головного редактора пропагандистського видання зараз судять за державну зраду.
"Власне, нічого дивного, якщо взяти до уваги, що Дмитро Разумков був членом Партії регіонів у період її перебування в опозиції в другій половині нульових (тобто вступив туди не з меркантильних, а з ідеологічних міркувань). Якщо хто не помітив, то ідеологія ригів – російський шовінізм", – підсумував Головенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Голова президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков допустив можливість проведення референдуму з мовного питання.
Раніше Разумков заявив, що має намір і далі публічно розмовляти російською, поки триває окупація Донбасу й анексія Криму.
Також він заявив, що "рішення про перейменування міст, сіл і вулиць повинні ухвалювати ті, хто безпосередньо там перебуває і живе". На його думку, "місцеві ради не завжди відображають у повному обсязі інтереси місцевих жителів".
Директор Українського інституту національної пам'яті, кандидат у народні депутати від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович висловив думку, що такою заявою в "Слузі народу" показали незнання законів України.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!