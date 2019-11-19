"Був на найжорсткішій донецькій зоні": Бутусов розкрив подробиці про справу "слуги-педофіла"

Судимість нардепа від "Слуги народу" Романа Іванісова, звинуваченого в згвалтуванні неповнолітньої, погашена.

Про це в Facebook заявив журналіст Юрій Бутусов, запевнивши, що опублікована раніше інформація нібито дійсно є достовірною.

"Не знятої або непогашеної судимості не має. Це правда. Але самого факту засудження за згвалтування Іванісов не спростував. Тому що це теж правда", – заявив він.

За словами Бутусова, формального порушення в діях народного депутата Іванісова немає, оскільки "дозволяється в законному порядку зняти або погасити судимість".

"Закон вважає, що за певних обставин із людини необхідно знімати судимість, щоб повертати громадянина до повноцінного суспільного життя, і не обтяжувати його вантажем минулого, якщо він не порушує закон", – написав Бутусов.

"Крім того, треба розуміти, що перебування Іванісова в одній із найжорсткіших донецьких зон за статтею за згвалтування в 96-му році напевно було незабутнім життєвим випробуванням для нинішнього народного депутата", – додав журналіст.

Роман Іванісов Facebook

Як писав OBOZREVATEL, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання щодо Іванісова буде винесено на фракцію, якщо звинувачення виявляться не фейком.

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