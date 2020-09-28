Бутусова і Соколову викликали в ДБР через матеріали про "вагнерівців"

Журналістку Яніну Соколову і головреда видання "Цензор.Нет" Юрія Бутусова викликали на допит в ДБР у справі щодо розголошення інформації про спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Про це журналісти повідомили на своїх сторінках у Facebook. Соколова, якій призначено допит на 5 жовтня, зазначила, що здивована викликом у справі про розголошення "секретних відомостей", а не щодо пошуку людини, яка зірвала спецоперацію.

"Мене викликають на допит у ДБР. Нє нє, якщо ви думаєте, що це стосовно пошуку імені високопосадовця, який зірвав спецоперацію по "вагнерівцях", то ви помиляєтеся. Шукають тих, хто РОЗГОЛОСИВ "секретні відомості". Цитую: "За ознаками кримінального порушення, передбаченого частиною другою, статті 328 ККУ, за фактом можливого розголошення відомостей, що становлять державну таємницю та спричинило тяжкі наслідки... По-перше: я правильно розумію, що попри заяви Андрія Єрмака, спецоперація таки була. По-друге. Чому", – зазначила Соколова.

Журналістка висловила подив, що ДБР займається пошуком тих, хто "злив" інформацію про спецоперацію, а не тих, хто "злив" спецоперацію.

Вона звернула увагу на слова "спричинило тяжкі наслідки" у повістці. "Для кого? Ааа, точно. Було ж комусь після тяжко", – написала Соколова.

Журналістка запевнила, що піде "із радістю" на допит, хоча "вже не раз коментувала звідки у нас з’явилися плівки "вагнерівців" і чому так важливо, щоб було проведене чесне і неупереджене розслідування того, чому професійна (респект ще раз і ще раз) спецоперація СБУ була злита".

"Що цікаво, за цей місяць до мене ніхто з правоохоронних органів не звертався з проханням надати матеріали цих плівок. "Флешка" з доказами вбивств і "бізнесу на крові" цих "російських тварюк" нікого чомусь не зацікавила...Штош. Стадіон так стадіон)", – йдеться в пості Соколової.

Вона зауважила, що разом із колегами ще ретельніше слідкуватиме за розвитком цієї справи і зробить максимум, "щоб від суспільства не приховали правду і винні у злитті однієї з найбільших спецоперацій в історії незалежної країни були знайдені".

Бутусов, зі свого боку, повідомив, що допит у справі про можливе розголошення державної таємниці в ДБР йому призначили на 29 вересня на 11:00. Справу веде начальник відділу полковник Вадим Приймачок.

"Судячи з усього, мета – дати оцінку матеріалам з кримінальної справи щодо "вагнерівців", які опублікували народні депутати і Яніна Соколова. Зрозуміло, я скажу всі ключові факти, щоб у справі опинилися всі реальні учасники і свідки наради в ОП напередодні провалу операції, щоб дали свідчення всі – включно з президентом Володимиром Зеленським, главою ОП Андрієм Єрмаком, начальником комітету з розвідки Русланом Демченком, заступником голови ОП Романом Машовцем, начальником ГУР МО Василем Бурбою, першим заступником голови СБУ Русланом Баранецьким, секретарем президента Марією Левченко", – написав Бутусов.

Він висловив впевненість, що це допоможе якнайшвидшому створенню Тимчасової слідчої комісії ВР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, першим про те, що до зриву операції СБУ з "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що спецоперацію Служби безпеки України із затриманням "вагнерівців" в Білорусі зірвав нібито Андрій Єрмак, щоб не псувати відносини з Росією.

Незабаром в мережі з'явився аудіозапис нібито "вербування" СБУ найманця ПВК Вагнера Дениса Харитонова, який може стати свідченням зірваної спецоперації із затримання "вагнеровців" в Білорусі. Її оприлюднила Яніна Соколова.