Бутусов: влада брехала, операція з "вагнерівцями" була зірвана
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що представники української влади брехали про зрив спецоперації з "вагнерівцями". При цьому ніхто з них, окрім глави Офісу президента Андрія Єрмака, не спростовував сам факт того, що вона повинна була відбутися.
Детальний аналіз гучного скандалу Бутусов провів в ефірі програми Яніни Соколової "Соромно", опублікованій на YouTube. Журналіст підкреслив, що його інформація про навмисне скасування затримання терористів "Л/ДНР" базується на свідченнях достовірних джерел (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Я висуваю звинувачення згідно з інформацією, яка, підкреслюю, не є припущенням, а не спростована безпосередніми учасниками операції. Тобто рівень її достовірності дуже високий. Хочу нагадати, що за весь цей час, факт проведення операції заперечувала тільки одна людина – глава Офісу президента Андрій Єрмак. А у мене є два джерела, які підтверджують мою інформацію, – операція була і вона була зірвана", – заявив Бутусов.
Крім того, додав він, 14 грудня це підтвердив і командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони, який виступив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Саме ця людина відповідала за захоплення терористів і за ведення з ними оперативної гри.
"Полковник відповів на всі питання депутатів комітету. Він розповів все і підтвердив в деталях те, що я писав... Я спілкувався навіть з депутатами "Слуги народу" – ніхто не може спростувати факту проведення операції. Підкреслюю – влада брехала. І Андрій Єрмак брехав", – переконаний Бутусов.
Він знову нагадав, що Єрмак єдиний заперечував проведення операції, тоді як ніхто з інших учасників зустрічі не озвучив такої версії. Що стосується президента України Володимира Зеленського, то він намагався уникнути прямої відповіді на питання.
"Підкреслюю, що на комітеті цьому полковнику було поставлено питання про причини зриву операції, і він прямо відповів, що перенесення операції означало її зрив. А ми знаємо хто ініціював це переносення", – підсумував журналіст.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Бутусов розповів, що засідання, на якому виступив офіцер ГУР Міноборони, відбулося ще 7 грудня, але ніякої реакції влади за цим не послідувало.
За словами журналіста, якщо інформація доповіді буде оприлюднена, то стане черговим доказом того, що Єрмак є агентом РФ.
Крім того, Бутусов переконаний, що Єрмак особисто повідомив в Білорусь про плани України провести спецоперацію для затримання "вагнерівців".
Нагадаємо, скандал довкола глави ОПУ і зірваної спецоперації в Мінську вибухнув у серпні. Тоді Єрмака в державній зраді звинуватив агент НАБУ Євген Шевченко.
При цьому в Службі безпеки України заявили, що нібито ніяка спецоперація не планувалася і все це фейк.
Тим часом в мережі почали публікувати офіційні докази того, що операція таки готувалася. Наприклад, депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула.
А журналістка Яніна Соколова – аудіозапис "вербування" російських терористів представниками СБУ.