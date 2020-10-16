Бутусов: для "слуг" особливо великі розміри корупції – це Юзік, а особливо дрібні – це Зеленський

Журналіст Юрій Бутусов порадив президенту Володимиру Зеленському краще вивчити Конституцію України, а не проводити опитування в день виборів.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 16 жовтня він назвав таку ініціативу глави держави "незаконною агітацією".

"Для чого йому (Володимиру Зеленському) народ України дав право на законодавчу ініціативу? Він усе це не використовує. Замість цього, в інтересах своєї політичної партії, щоб створити їй кращі шанси і вбити шанси інших опозиційних партій, він проводить це опитування. Це чиста агітація. Це незаконно", – сказав Бутусов.

Журналіст також з іронією відгукнувся про питання про довічне покарання за корупцію в особливо великих розмірах.

"Для слуг народу особливо великі розміри корупції – це, напевно, розміри Юзіка (депутат від "Слуги народу" Юрій Корявченков)? А особливо дрібні розміри корупції – це президент Зеленський? Якщо президент хоче користуватися хоч якоюсь повагою, він повинен вивчити Конституцію України. Інакше він потрапить у таку саму смішну ситуацію, як зараз Леонід Макарович (Кравчук), який, виявляється, не знає повноважень президента", – зауважив Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський озвучив всі запитання для всенародного опитування на місцевих виборах:

Чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

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