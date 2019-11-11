''Бути сексі та збуджувати'': як пройшов з'їзд ''Слуги народу'' і що це означає для українців

Партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" готується до місцевих виборів 2020 року. Внутрішнє кипіння і війна груп впливу серед "слуг" помітні неозброєним оком, але поки про розкол в політсилі Зе мови не йде.

Саме так можна охарактеризувати підсумки першого публічного з'їзду СН, який пройшов 10 листопада. Чим він запам'ятався і як обернеться для України — в матеріалі OBOZREVATEL.

Цей текст про:

з'їзд "Слуги народу" і його результати;

причини, чому не вигнали одіозних нардепів;

те, що це означає і як партія Зеленського буде жити далі;

Разумков мінус, Корнієнко плюс: що ухвалили

З'їзд зібрав близько трьох сотень осіб. Це були як члени партії, так і гості. Важливо відзначити, право голосу мали лише 52 делегати. Решта нардепів від "Слуги" значилися "гостями", без права впливати на порядок денний. Це свідчить про те, що глобальні партійні рішення приймалися лише півсотнею голосів "за", що подобалося не всім.

Фактично всі мажоритарні нардепи СН не могли брати участь у виборах, а сиділи лише в залі для загального антуражу. На з'їзді ж було ухвалено відразу кілька рішень:

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков склав повноваження голови партії. На його місце одноголосно обрали першого заступника голови фракції Олександра Корнієнка. Він був єдиним кандидатом і в своїй промові заявив: "Партія повинна бути сексі для кандидатів, вона повинна збуджувати";

Ще під час тренінгу в Трускавці було прийнято рішення передати кермо влади Олександру Корнієнку. Він був одним з основних штабістів і технічних співробітників штабу Зе. Має більше місця для маневру ніж Разумков, а також лояльний до Офісу президента.

"Слуга народу" братиме участь у виборах ОТГ, які пройдуть в грудні 2019 року;

Прийняті до складу партії депутати з парламентської фракції "СН": глава фракції Давид Арахамія; депутати Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Микола Тищенко, Олександр Куницький, Мар'яна Безугла, Ірина Борзова, Дар'я Володіна, Микола Галушко, Володимир Генка, Сергій Демченко та інші;

Створюється окремий центр навчання як нардепів, так і майбутніх кандидатів по регіонах. Анонсували і другий етап тренінгу на кшталт Трускавця взимку 2020 року.

Мандат для голосування

Члени партії приймають рішення

Також стало відомо, що ввечері 11 листопада заплановано обговорення питання щодо зняття з посади голови комітету у закордонних справах нардепа Богдана Яременка. За інформацією OBOZREVATEL, рішення по ньому вже ухвалено на 90% і статус голови він втратить

Раніше він потрапив у скандал з секс-листуванням у Раді. Журналісти сфотографували, як нардеп домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною. Через деякий час він відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder. Замість того, щоб визнати провину він почав погрожувати журналістам кримінальною відповідальністю.

При цьому під час з'їзду не обговорювали питання про виключення когось, хто раніше був замішаний в партійних скандалах. Усередині партії вирішили, що краще ці питання промовчати. Співрозмовник OBOZREVATEL у команді "Слуги народу" пояснює, що, наприклад, виключати Яременко з фракції досить ризиковано.

Він мажоритарний кандидат, мандат збереже в будь-якому випадку (а добровільно йти він не хоче). Після вигнання з партії він просто або приєднається до іншої політсили, або залишиться позафракційним.

"Слуга народу" втратить один голос. Аналогічна ситуація і з нардепом В'ячеславом Медяником, який попався в Раді на "рішалові". При цьому співрозмовник всередині фракції визнає, такі випадки сильно б'ють по рейтингу.

"Але в партії принаймні ми зможемо контролювати їх, і вони не будуть шкодити", — вважає співрозмовник.

Чому саме зараз?

Одна з головних цілей з'їзду — формальне переобрання керівника. Минулі збори СН проходили відразу після президентських виборів, перед парламентською кампанією, коли призначений на посаду глави СБУ Іван Баканов склав із себе повноваження. Політсилу очолив Дмитро Разумков — спікер штабу Зеленського.

Його ривок був логічним, з огляду на наростаючу медійність і відсутність яких-небудь виразних альтернатив. Тоді Разумкову, Корнієнку і Ко Зеленський делегував набір кандидатів як у список "Слуги", так і на мажоритарні округи.

Олександр Корнієнко та Дмитро Разумков

Після успішної передвиборчої кампанії Разумков став спікером Верховної Ради, на додачу з неофіційним правом "збирати" голоси різношерстої фракції "Слуги" з 254 нардепів. Якщо в перші два місяці турборежиму критичних проблем не виникало — деякі "слуги" просто не розуміли, як їм голосувати, а багато і так підтримували курс партії, то вже в кінці жовтня почалися розбіжності.

Пов'язані вони були як з листуванням-договорняками і секс-тематикою, так і з протистоянням окремих груп. Зокрема сфер впливу олігарха Ігоря Коломойського, Офісу президента і бізнесмена Іллі Павлюка. У партії заговорили про розкол, особливо після твердої і часто скандальної критики керівництва політсили з боку нардепів Олександра Дубінського, Максима Бужанського і Антона Полякова.

До слова, під час з'їзду Олександр Дубінський сидів у першому ряду з Дмитром Разумковим. А Антон Поляков публічно закликав главу партії Корнієнка пройти поліграф. Нібито останній був причетний до продажу мажоритарних округів в Чернігівській області.

"У понеділок, о 9-й ранку разом вирушимо в САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура), де ви дасте всі свідчення про те, що озвучили... Якщо в рамках розслідування потрібно буде пройти поліграф, то немає проблем", — відповів йому Корнієнко. Це була, мабуть, єдина спроба загострити ситуацію під час зборів.

Що далі

Як уже сказано вище, новий глава поведе політсилу на вибори. Саме на нього поклали функцію підбору кандидатів як у депутати до місцевих рад, так і на позиції мерів міст. Це тисячі людей по всій країні.

Також він повинен розвивати партію "Слуга народу" на місцях, бо зараз фактично найбільша політична сила не представлена ніким, крім своїх мажоритарників. Цю інформацію OBOZREVATEL підтвердили відразу кілька учасників з'їзду.

Олександр Корнієнко

Але і це ще не все. Попередньо наступний з'їзд політсила проведе в лютому 2020 року — на той час Корнієнко повинен показати перші результати. За його власними словами, в "Слугу" після початку публічної кампанії вступлять не менше 300 тисяч українців.

Чим ближче будуть парламентські вибори (дострокові очікуються на весну 2020 року), тим більшу активність проявлять місцеві еліти і великі групи впливу всередині партії. Боротьба за право висуватися від "Слуги народу" почалася.

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