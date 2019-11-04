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4 листопада • оновлено в 14:00
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/ Політика

Було кілька умов: Україна заявила про готовність до зустрічі у "нормандському форматі"

1.2т Читати матеріал російською

Україна готова до зустрічі з лідерами країн так званої Нормандської групи (Німеччини, Росії та Франції), за підсумками якої можливе підписання спільного документа.

За словами глави МЗС України Вадима Пристайка, для його підписання було кілька умов. Про це він заявив 4 листопада на пресконференції з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу.

"Є вимога щодо підготовки документа, який лідери розглянуть. У вересні, коли ми домовлялися, було всього дві умови – "формула Штайнмаєра" і розведення. Російська сторона почала говорити про документ, які сторони узгодять, щоб лідери з ним працювали. В принципі, якщо це документ за результатами зустрічі, то це можна підготувати", – заявив Пристайко.

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Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Facebook МЗС України

Він не назвав точної дати, але наголосив, що Україна повністю готова до майбутніх переговорів.

Як писав OBOZREVATEL, 12 жовтня Вадим Пристайко заявив, що українська сторона очікує початку переговорів у "нормандському форматі" протягом півроку.

Якщо домовленостей про зустріч не вдасться досягти, за словами Пристайка, треба сказати народу, що "п'ять років "мінського процесу" не дали результатів".

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Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Полгода они ждали, вот только нациков согнали неделю назад
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Готовьтесь, мы подумаем ...
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Saulskaya Anna, валежник впору тебе начинать собирать. Скоро вместо "прикрути" настанет "закрути совсем"
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Saulskaya Anna
Saulskaya Anna
Григорьев Григорий, ваши мысли из деревянного рудника вряд ли кому то интересны. Идите валежник собирайте
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