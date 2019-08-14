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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Було гидко": Савченко розповіла про дешевий секс на виборах. Відео

1.2т Читати матеріал російською

Позафракційний народний депутат Надія Савченко, яка на позачергових виборах до Верховної Ради отримала всього вісім голосів і не змогла пройти в новий парламент, виправдала свою поразку брудними технологіями.

В ефірі телеканалу "НАШ" вона зізналася, що знала секрет перемоги на окрузі №51 в селищі Зайцеве Донецької області, однак вирішила не уподібнюватися конкурентам (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Савченко розповіла про дешевий секс на виборах

Савченко розповіла про дешевий секс на виборах

колаж

"Технології, які були використані – це були технології з ряду: спочатку шар залякування, потім шар нібито порятунку від залякування, потім шар дешевого алкоголю, їжі, дешевого сексу... І таке у нас на округах практикувалося" – розповіла Савченко.

За словами нардепа, було "дуже гидко і вульгарно це спостерігати".

При цьому Савченко додала, що абсолютно спокійно сприймає поразку і не збирається впадати в істерику. "Такі реалії в Україні", – виправдалася вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Савченко викликала ажіотаж у мережі незвичайною фотосесією в довгый смарагдовій сукні.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
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