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1 листопада • оновлено в 23:37
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"Були повії, а тепер діти?" Кива зробив натяк про нові захоплення "слуг народу"

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Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива гнівно прокоментував секс-скандал із його колегою зі "Слуги народу" Богданом Яременком.

Своєю позицією він поділився в кулуарах Верховної Ради на пленарному засіданні в п'ятницю, 1 листопада, передає "112 Україна". Кива відреагував на питання журналістів про спеціальні стекла на смартфони, якими дехто користується для приховування переписок.

"Я говорю так: якщо вчора він замовляв по телефону повій, то сьогодні, наклеївши скло, він що, дітей неповнолітніх замовляє? Чого він боїться? Розумієте? Що він приховує?" – сказав Кива.

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Кива гнівно відповів на секс-переписки Яременка

Кива гнівно відповів на секс-переписки Яременка

Нардеп наголосив, що політик повинен нести відповідальність і діяти виключно в рамках існуючого законодавства. "Порушив – май сили відповідати перед законом", – додав він.

Кива підтримав заклики до Яременка скласти повноваження голови комітету з міжнародних зв'язків і вважає таке покарання недостатнім.

"Як мінімум, він повинен був скласти мандат, тому що не тільки порушив закон, він ще й брехав. Адже брехав протягом усього цього часу. То "переписка не моя", то "рука Москви", що там він іще розповідав? Все, що завгодно. Коли йому передзвонили пранкери від імені генерального прокурора і змусили, йому порадили знести листування і вибачитися – він зніс листування і вибачився. Вони взагалі ідіоти, ви розумієте? Вони ідіоти. І ось у руках ідіотів зараз доля українського народу. Нездари, неуки, ідіоти. Ось така сьогодні, на жаль, ганебна ситуація", – пісумував нардеп.

Кива вже коментував скандал із Яременком. "Я прошу вибачення, одні п*дорам пишуть, інші – шл*ондрам. Кого ви сюди понабирали?!" – висловився він тоді.

Відзначимо, Кива і сам встиг відзначитися в стінах Ради. У мережі викликало ажіотаж відео, на якому він мастурбує в парламенті після спілкування з моделлю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особи
Богдан Яременко Ілля Кива
Місце
Україна
Теги
"Опозиційна платформа - За життя" Партія Слуга народу Верховна Рада України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Кива во времена пребывания советником министра МВД в СМИ сам признавался, что как-то пользовался услугами проститутки. И недавно с молоденькой одесситкой флиртовал по смартфона. Она ему бесплатно себя не предлагала. Так чего праведника из себя строить? Деб....,.бл....
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