"Були повії, а тепер діти?" Кива зробив натяк про нові захоплення "слуг народу"

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива гнівно прокоментував секс-скандал із його колегою зі "Слуги народу" Богданом Яременком.
Своєю позицією він поділився в кулуарах Верховної Ради на пленарному засіданні в п'ятницю, 1 листопада, передає "112 Україна". Кива відреагував на питання журналістів про спеціальні стекла на смартфони, якими дехто користується для приховування переписок.
"Я говорю так: якщо вчора він замовляв по телефону повій, то сьогодні, наклеївши скло, він що, дітей неповнолітніх замовляє? Чого він боїться? Розумієте? Що він приховує?" – сказав Кива.
Кива гнівно відповів на секс-переписки Яременка
Нардеп наголосив, що політик повинен нести відповідальність і діяти виключно в рамках існуючого законодавства. "Порушив – май сили відповідати перед законом", – додав він.
Кива підтримав заклики до Яременка скласти повноваження голови комітету з міжнародних зв'язків і вважає таке покарання недостатнім.
"Як мінімум, він повинен був скласти мандат, тому що не тільки порушив закон, він ще й брехав. Адже брехав протягом усього цього часу. То "переписка не моя", то "рука Москви", що там він іще розповідав? Все, що завгодно. Коли йому передзвонили пранкери від імені генерального прокурора і змусили, йому порадили знести листування і вибачитися – він зніс листування і вибачився. Вони взагалі ідіоти, ви розумієте? Вони ідіоти. І ось у руках ідіотів зараз доля українського народу. Нездари, неуки, ідіоти. Ось така сьогодні, на жаль, ганебна ситуація", – пісумував нардеп.
Кива вже коментував скандал із Яременком. "Я прошу вибачення, одні п*дорам пишуть, інші – шл*ондрам. Кого ви сюди понабирали?!" – висловився він тоді.
Відзначимо, Кива і сам встиг відзначитися в стінах Ради. У мережі викликало ажіотаж відео, на якому він мастурбує в парламенті після спілкування з моделлю.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.
Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.
Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована ним же.
У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався на сайтах знайомств.
Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписки "слуги народу".
Незабаром були опубліковані переписки Яременко з іншими дівчатами.
1 листопада Яременко оголосив, що написав заяву про звільнення з посади голови комітету ВРУ з міжнародних зв'язків.
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