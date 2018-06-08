"Бухарестська дев’ятка" вимагає посилення присутності НАТО у Східній Європі

Східноєвропейські країни-члени НАТО вважають, що Альянс має посилити присутність в цьому регіоні та забезпечити відповідь на агресивні дії з боку Росії. Відповідну заяву лідери держав ухвалили на саміті у Варшаві.Східноєвропейські країни-члени НАТО закликають Альянс посилити присутність в регіоні на тлі агресивних дій з боку Росії. У п’ятницю, 8 червня, президенти держав "Бухарестської дев’ятки" на саміті у Варшаві ухвалили спільну заяву, в якій закликали обговорити це питання на саміті НАТО в Брюсселі наступного місяця, повідомляє агенція AFP.

"Саміт НАТО в 2018 році повинен ще більше посилити єдність Альянсу і, в дусі методу 360 градусів, забезпечити всеосяжну відповідь на нинішні виклики у сфері безпеки, у тому числі і проти гібридних загроз, з якими стикаються союзники", - йдеться у заяві.

Президент Польщі Анджей Дуда за підсумками зустрічі заявив, що наземні сили НАТО в регіоні потрібно посилити "авіа та морським компонентами", щоб "досягнути повного спектра".

Лідери східноєвропейських країн також закликали Альянс дати відповідь на російські методи "гібридної війни", які включають військові дії, фінансові та політичні маніпуляції, підтримані комп'ютерними атаками та пропагандою. Вони також зазначили, що нарощування Росією звичайних збройних сил, гібридна війна та спроба отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії загрожують "нашому баченню цілісної, вільної та мирної Європи".

До "Бухарестської дев'ятки", окрім Румунії, входять Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща і Словаччина. Вперше вони провели саміт у 2015 році в Румунії.