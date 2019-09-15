"Будуть змушені": журналістка спрогнозувала вихід Росії з Криму

Росія буде змушена припинити окупацію Криму, якщо тільки Україна сама офіційно не відмовиться від півострова і своїх громадян.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV журналістка Лариса Волошина. При цьому РФ, йдучи з Криму, може підштовхнути жителів півострова до нового псевдореферендуму, вважає вона.

"Статус Криму не має жодного відношення до того, що собі думають кримчани. Це точка порушення міжнародного права. Статус Криму як українського і статус Росії як країни-окупанта записаний у багатьох міжнародних резолюціях. Рішення буде в будь-якому випадку на рівні права. Що самі кримчани думають, полюблять вони Україну чи ні – це не має значення", – вважає журналістка.

Волошина висловила впевненість, що РФ "рано чи пізно припинить окупацію Криму".

"Вона буде змушена це зробити. Єдина причина, чому це може не статися – це якщо Україна визнає тією чи іншою мірою анексію Криму, як свого часу Німеччина визнала анексію Кенігсберга", – зазначила вона.

За словами журналістки, Росія не в силах буде більше утримувати Крим, тому що вона змушена буде йти на переговори з західними партнерами, повертатися до статусу цивілізованої держави.

"У цей момент може виникнути пропозиція – а давайте проведемо повторний референдум під егідою ООН. По-перше, це дуже дивне формулювання, яке говорить, що ми перший референдум хоч якось визнаємо, хоча не було ніякого референдуму. По-друге, є пропозиція почати спільне управління Україною і Росією цією територією. Зробити цю територію керованою безпосередньо ООН", – сказала Волошина.

"Я думаю, що кримчан після періоду невдоволення російським Кримом можуть підштовхнути до голосування на цьому референдумі за незалежний Крим. Що таке незалежний Крим? Це все одно сателіт Росії. Тому для України вкрай важливо запобігти будь-яким іграм з Кримом, на яких наполягають вже російські опозиціонери . Україні треба уникнути будь-яких референдумів під егідою ООН", – додала вона.

На думку журналістки, багато жителів Криму можуть не погодитися з поверненням в українську юрисдикцію. При цьому вона впевнена, що "не можна проводити кампанію серед людей, відновлювати міжнародне право чи ні".

eurotopics.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналістка Лариса Волошина також назвала головний підсумок проведених Росією місцевих виборів в анексованому Криму.

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