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30 листопада • оновлено в 10:58
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"Саджатимуть у тюрягу": Піскун розгромив судову реформу Зеленського

10.8т
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Реформа Верховного суду України, яку ініціював президент Володимир Зеленський, дозволить главі держави залишити у відомстві лише повністю лояльних суддів.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун, коментуючи українську судову реформу.

"Сьогодні будь-кого можна засадити у в'язницю. Поки що цього не роблять, але це буде. Коли пустять кров і смак цієї крові спробують депутати – саджатимуть у тюрягу. Бо вже є свій суд. За реформою, яка зараз відбудеться. З Верховного суду виженуть тих, хто не свій, і залишать тільки своїх", – заявив Піскун.

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Колишній генпрокурор нагадав, що нинішній склад Верховного суду був сформований на конкурсній основі.

"Люди, які зараз у Верховному суді, всі пройшли атестацію, всі пройшли кваліфікаційну комісію суддів. Вони призначені, вони сформували палати. Все було чесно, все було відкрито, прозоро. І раптом президент сказав, що їх треба очищувати. Слава Богу, Володимире Олександровичу, очищуйте. Питання тільки – за що?" – наголосив Піскун.

"Саджатимуть у тюрягу": Піскун про реформу Зеленського

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада 16 жовтня ухвалила президентський проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління. Згідно з документом, максимальна кількість суддів Верховного суду України зменшується з 200 до 100 осіб.

ЄС і Канада розкритикували положення законопроєкту. Західні дипломати вказали на безпідставність скорочення кількості суддів Верховного суду і застосування люстрації до членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

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Особи
Святослав Піскун Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховний суд Украины
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Georg Georgi
Georg Georgi
Vse pizdiqt tolko, odni govoriqt gde posadki, drugie zachem sojat, xren poimiesh chto mi xotim, grabiqt ukrainu na glazax i nekogo ne sajat? da rastrelivat na xer i budet i ekonomika zarplati dostoinie,
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Чан Джеки
Чан Джеки
ну хочет пущай оставляет тока его снесем совместно с ними.и зе недумай что умнее усех.ко етот шпиен мирового жидовства тоже на етот раз получит по самое немогу и заберет усю шушару с собой.
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