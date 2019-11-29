"Саджатимуть у тюрягу": Піскун розгромив судову реформу Зеленського

Реформа Верховного суду України, яку ініціював президент Володимир Зеленський, дозволить главі держави залишити у відомстві лише повністю лояльних суддів.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун, коментуючи українську судову реформу.

"Сьогодні будь-кого можна засадити у в'язницю. Поки що цього не роблять, але це буде. Коли пустять кров і смак цієї крові спробують депутати – саджатимуть у тюрягу. Бо вже є свій суд. За реформою, яка зараз відбудеться. З Верховного суду виженуть тих, хто не свій, і залишать тільки своїх", – заявив Піскун.

Колишній генпрокурор нагадав, що нинішній склад Верховного суду був сформований на конкурсній основі.

"Люди, які зараз у Верховному суді, всі пройшли атестацію, всі пройшли кваліфікаційну комісію суддів. Вони призначені, вони сформували палати. Все було чесно, все було відкрито, прозоро. І раптом президент сказав, що їх треба очищувати. Слава Богу, Володимире Олександровичу, очищуйте. Питання тільки – за що?" – наголосив Піскун.

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада 16 жовтня ухвалила президентський проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління. Згідно з документом, максимальна кількість суддів Верховного суду України зменшується з 200 до 100 осіб.

ЄС і Канада розкритикували положення законопроєкту. Західні дипломати вказали на безпідставність скорочення кількості суддів Верховного суду і застосування люстрації до членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

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