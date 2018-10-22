''Будуть повзати під троном'': Росії напророкували капітуляцію

Росія не зможе перемогти США у гонці озброєнь, тому країну очікує капітуляція.

Це може статися під час президентства Володимира Путіна або в період його наступників, написав журналіст Віталій Портников на своїй сторінці у Facebook.

"Готовність Дональда Трампа вивести Сполучені Штати з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності демонструє, що американський президент готовий діяти у звичній — з точки зору протистояння з неадекватним авторитарним режимом — логіці гонки озброєнь", — зазначив Портников.

Він нагадав, що договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності був підписаний 31 рік тому, коли Горбачов перебував у Вашингтоні.

"До цього була гонка озброєнь, яку Рейган прискорив до небувалих темпів саме після того, як спроби його попередника, Обами ХХ століття Джиммі Картера, домовитися з Кремлем закінчилися Афганістаном. Радянський Союз заковтнув наживку, ВПК став поглинати божевільну кількість коштів, працівники численних "поштових скриньок" не скаржилися на зайнятість, петля все міцніше стискалася на горлі Радянського Союзу", — додав Портников.

На його думку, у Вашингтоні Горбачов представляв "державу-труп".

"У Путіна ще менше можливостей "адекватно" відповісти на гонку озброєнь, ніж у кремлівських старців. США можуть собі дозволити цю гонку, Росія — ні. Він може повторити подвиг Брежнєва і заковтнути наживку — і це означатиме повільну, але незворотну ерозію держави, відкладену капітуляцію слабкого перед сильним", — наголосив журналіст.

Портников вважає, що Путін може "спробувати запобігти гонці озброєнь — але це означає капітулювати вже зараз, забратися звідусіль, зосередитися на розкраданні самої Росії та розпочати нові переговори про "розрядку" на правах молодшого партнера".

"Знаючи Путіна, практично не сумніваюся, що він вибере перший варіант — з капітуляцією своїх наступників. Російській еліті капітуляція потрібна вже зараз, поки ще можна зберегти державу. Капітуляція з Путіним або без нього. Але бандити з чекістами будуть лише повзати під троном, злизувати пил з монарших черевиків і сподіватися на "авось", — резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, оскільки Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети.

У свою чергу у Раді федерації заявили, що Росія може моментально нанести удар , через що "буде знищений весь світ", а американці "втратять все".