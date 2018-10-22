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''Будуть повзати під троном'': Росії напророкували капітуляцію

11.4тЧитати матеріал російською

Росія не зможе перемогти США у гонці озброєнь, тому країну очікує капітуляція.

Це може статися під час президентства Володимира Путіна або в період його наступників, написав журналіст Віталій Портников на своїй сторінці у Facebook.

"Готовність Дональда Трампа вивести Сполучені Штати з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності демонструє, що американський президент готовий діяти у звичній — з точки зору протистояння з неадекватним авторитарним режимом — логіці гонки озброєнь", — зазначив Портников.

Він нагадав, що договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності був підписаний 31 рік тому, коли Горбачов перебував у Вашингтоні.

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"До цього була гонка озброєнь, яку Рейган прискорив до небувалих темпів саме після того, як спроби його попередника, Обами ХХ століття Джиммі Картера, домовитися з Кремлем закінчилися Афганістаном. Радянський Союз заковтнув наживку, ВПК став поглинати божевільну кількість коштів, працівники численних "поштових скриньок" не скаржилися на зайнятість, петля все міцніше стискалася на горлі Радянського Союзу", — додав Портников.

На його думку, у Вашингтоні Горбачов представляв "державу-труп".

"У Путіна ще менше можливостей "адекватно" відповісти на гонку озброєнь, ніж у кремлівських старців. США можуть собі дозволити цю гонку, Росія — ні. Він може повторити подвиг Брежнєва і заковтнути наживку — і це означатиме повільну, але незворотну ерозію держави, відкладену капітуляцію слабкого перед сильним", — наголосив журналіст.

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Портников вважає, що Путін може "спробувати запобігти гонці озброєнь — але це означає капітулювати вже зараз, забратися звідусіль, зосередитися на розкраданні самої Росії та розпочати нові переговори про "розрядку" на правах молодшого партнера".

"Знаючи Путіна, практично не сумніваюся, що він вибере перший варіант — з капітуляцією своїх наступників. Російській еліті капітуляція потрібна вже зараз, поки ще можна зберегти державу. Капітуляція з Путіним або без нього. Але бандити з чекістами будуть лише повзати під троном, злизувати пил з монарших черевиків і сподіватися на "авось", — резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, оскільки Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети.

У свою чергу у Раді федерації заявили, що Росія може моментально нанести удар , через що "буде знищений весь світ", а американці "втратять все".

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Холодна війна між Заходом і Росієюозброєння
Особи
Віталій ПортніковДональд ТрампВолодимир Путін
Місце
РосіяМосква
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Ponasenko Olexander
Ponasenko Olexander
«Средняя российская семья должна банкам 234 тысячи рублей, пишет «МК» со ссылкой на Общероссийский национальный фронт (ОНФ).» Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://finance.rambler.ru/money/40709245/?utm_content=rfinance&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Галкина Елена
Галкина Елена
На конец сентября задолженность домохозяйств перед коммерческими банками составила 197,4 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка. Таким образом, за последний год задолженность возросла на 27,2 млрд грн. По данным НБУ, в национальной валюте украинцы были должны банкам 127,4 млрд грн, в иностранной валюте - на 70,0 млрд грн. ЗВР Украины - 16,2 млрд. долларов. По данным ООН каждый украинец по внешнему долгу должен 5418 долларов (countrymeters. info).
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1
Галкина Елена
Галкина Елена
Украина остается лидером в Европе по масштабам распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам экспертов UNAIDS, в Украине с ВИЧ-инфекцией живет около 240 тысяч человек. И только каждый второй знает о своем диагнозе – по состоянию на 1 мая 2018 года на учете в Украине состоит 143 766 ВИЧ-позитивных пациентов.
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2
1
Ponasenko Olexander
Ponasenko Olexander
«Вяликая расея» занимает третье место в мире по темпам распространения ВИЧ после ЮАР и Нигерии. И первое место по потреблению героина - «высцыкадуховные» выжирают более 20% мирового производства героина.
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2
3
Галкина Елена
Галкина Елена
Ponasenko Olexander, Украинская и израильская молодежь занимает первое и второе места в мире в рейтинге потребления алкоголя среди детей и молодежи. Такие данные содержатся в новом исследовании Всемирной организации здравоохранения, передают "Подробности". В рамках исследования научные работники опросили свыше 200 тыс. учеников 5-го, 8-го и 10-го классов из 41-й страны мира. По результатам полученного материала ученые составили список стран, где явление подросткового алкоголизма приобрело особенно угрожающий масштаб. Первое место – за Украиной, где 40% подростков употребляют алкогольные напитки, по крайней мере, раз в месяц. На втором – молодые израильтяне с 28% любителей алкоголя. Дальше в списке – Чехия. Российские школьники заняли 15 ступеньку, а последние в списке – Исландия и Ирландия. Первое место в Европе - по детской и материнской смертности. Первое место - по бедности - обогнав Молдавию.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Глупому педерасту Портникову пора вынуть голову из задницы, российские официальные лица не раз заявляли:в новой гонке вооружений Россия участвовать не будет, при необходимости она ответит асимметрично имеющимися образцами оружия.
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