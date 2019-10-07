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7 жовтня • оновлено в 18:06
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"Будуть наслідки": у "Слузі народу" зробили заяву про відмову від "формули Штайнмаєра"

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Україна не зможе відмовитися від імплементації так званої формули Штайнмаєра щодо Донбасу без наслідків.

Таку думку висловив глава Комітету парламенту з міжнародних відносин, депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко в інтерв'ю "РБК-Україна". Він вважає, що підписаний представником України у Тристоронній контактній групі Леонідом Кучмою документ накладає на країну політичні зобов'язання.

"Ми тепер без певних наслідків не зможемо відмовитися від своїх слів", – зазначив Яременко.

Президент України Володимир Зеленський, лідер РФ Володимир Путін і депутат із фракції "Слуга народу" Богдан Яременко

Президент України Володимир Зеленський, лідер РФ Володимир Путін і депутат із фракції "Слуга народу" Богдан Яременко

Він наголосив, що лист Кучми Спеціальному представникові голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Мартіну Сайдіку не є зобов'язувальним, але демонструє визначену позицію.

"Якщо ми – країна, яка себе поважає, ми повинні її дотримуватися. Щось подібне вже зафіксовано у Мінських домовленостях. І самі Мінські домовленості, хоча, на мою думку, і не є міжнародним договором, але політично вони нас зобов'язують", – додав нардеп.

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У преамбулі так званої формули йдеться про її імплементацію в українське законодавство. Яременко заявив, що формулювання в законі має відображати суть "формули Штайнмаєра", але водночас воно може не бути дослівним.

"Окремі слова можна правити, суть – ні. Адже це матиме наслідки не тільки у вигляді реакції Росії і продовження війни, а викличе і реакцію Заходу... Повторюся: якщо ми позиціонуємо себе як серйозні міжнародні гравці, які не просто звинувачують Росію в тому, що вона не тримає свого слова, а ще й самі дотримуються даного нами слова, то ми не можемо запропонувати редакцію, яка змінювала б суть домовленості", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Росії заявили, що українська делегація нібито підписала "формулу Штайнмаєра" у вівторок, 1 жовтня, на переговорах в Мінську.

  • Президент України Володимир Зеленський виступив із екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і "формулу Штайнмаєра".

  • Активісти влаштували мітинги під Офісом президента і на Майдані Незалежності у Києві проти підписання документа. До столиці приєдналися й інші міста.

  • Україна не підписувала "формулу Штайнмаєра" щодо Донбасу. Представник України країни в ТКГ Кучма лише письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдіка про погодження цього плану.

  • У мережі було офіційно опубліковано листа, який підписав член Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі Кучма на засіданні у Мінську 1 жовтня.

  • В українських містах продовжилися протести проти підписання "формули Штайнмаєра" під гаслом "Ні капітуляції!"

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Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра Партія Слуга народу
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Что касается формулы Штайнмайера, то успокаивает лишь то, что немец сам не знает, что это такое.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В Украине начался заочный суд над Виктором Федоровичем Штайнмайером.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Украину декоммунизировали и теперь к Штайнмайеру нельзя применить сталинский подход: нет человека - нет формулы.
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