"Будуть руйнування": екстрасенс розповів про Зеленського-президента

Чотири "знаки", які були помічені під час інавгурації президента України Володимира Зеленського, не є провісниками в повному розумінні слова; незважаючи на це, Зеленський принесе "велике руйнування існуючої влади".

Про це OBOZREVATEL розповів екстрасенс-медіум Максим Гордєєв. "Все це ніяк не може відноситися до знаків. Наприклад, якби новий президент став на трон і в цей момент відвалився шматок герба – це був би знак. Або, наприклад, якби в цей момент у зал влетіла ворона", – зауважив він.

За словами Гордєєва, "явний знак того, що впадуть солдати, був із Порошенком – на його інавгурації впав солдат".

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"Якщо ми говоримо про президента, треба розглядати більш глобальні знаки. А те, що відбувається від неохайності, від хвилювання, від людських чинників, я б знаками не називав. Це не заслуговує на особливу увагу. Ці знаки не глобальні", – пояснив екстрасенс.

Володимир Зеленський з президентською булавою під час церемонії інавгурації Прес-служба президента України

Відповідаючи на запитання, яким буде президентство Зеленського – благополучним чи проблемним, він наголосив: "Будь-яке президентство не може нести благополуччя чи неблагополуччя країні. Кожен вносить і негативні аспекти, і позитивні. У кожного президента України, включно з Януковичем, можна знайти щось гарне, що він зробив для країни".

Водночас Гордєєв переконаний, що Володимир Зеленський "принесе велике руйнування існуючої влади" і буде самостійною фігурою на цій посаді.

"І навіть якщо хтось йому допомагає в момент, коли він дійшов до піку, він кине всіх і вчинятиме так, як вважає за потрібне особисто він. І будуть привселюдні "страти", викриття, потік показових виступів політиків, людей, які при владі", – попередив екстрасенс.

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20 травня Верховній Раді України відбулася церемонія інавгурації Володимира Зеленського.

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