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18 жовтня • оновлено в 01:07
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"Будуть говорити про сухарі": генпрокурор вперше відреагував на скандал із перепискою Медяника

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Генеральний прокурор Руслан Рябошапка після скандальної переписки народного депутата від "Слуги народу" В'ячеслава Медяника пригрозив кримінальною відповідальністю парламентаріям, які будуть помічені за корупцією.

Глава ГПУ прокоментував інцидент в ефірі програми "Право на владу" у четвер, 17 жовтня.

Він запевнив, що у відомстві вже немає ситуації, при якій був "свій прокурор", який вирішував певні справи. Рябошапка запевнив також, що його заступник Віктор Трепак не має відношення до скандалу.

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Генпрокурор відреагував на скандал із перепискою Медяника

Генпрокурор відреагував на скандал із перепискою Медяника

"Із ким же тоді переписувався депутат Медяник?" – запитала ведуча.

"Із бізнесменом. Але він намагався з'ясувати ці питання з моїм заступником, який не знає, не знав і ніколи не спілкувався з народним депутатом", – запевнив Рябошапка.

Генпрокурор пообіцяв, що відреагує належним чином на інцидент.

"Я вже доручив провести перевірку. І з'ясувати, чи є там досить даних для внесення відомостей до ЕРДР. І хотів би звернути увагу народних депутатів. Якщо такі листування з приводу цукру будуть вестися і далі, я не виключаю, що наступні переписки будуть про сухарі", – пригрозив Рябошапка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Руслан Рябошапка В'ячеслав Медяник
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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