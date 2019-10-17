"Будуть говорити про сухарі": генпрокурор вперше відреагував на скандал із перепискою Медяника

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка після скандальної переписки народного депутата від "Слуги народу" В'ячеслава Медяника пригрозив кримінальною відповідальністю парламентаріям, які будуть помічені за корупцією.
Глава ГПУ прокоментував інцидент в ефірі програми "Право на владу" у четвер, 17 жовтня.
Він запевнив, що у відомстві вже немає ситуації, при якій був "свій прокурор", який вирішував певні справи. Рябошапка запевнив також, що його заступник Віктор Трепак не має відношення до скандалу.
Генпрокурор відреагував на скандал із перепискою Медяника
"Із ким же тоді переписувався депутат Медяник?" – запитала ведуча.
"Із бізнесменом. Але він намагався з'ясувати ці питання з моїм заступником, який не знає, не знав і ніколи не спілкувався з народним депутатом", – запевнив Рябошапка.
Генпрокурор пообіцяв, що відреагує належним чином на інцидент.
"Я вже доручив провести перевірку. І з'ясувати, чи є там досить даних для внесення відомостей до ЕРДР. І хотів би звернути увагу народних депутатів. Якщо такі листування з приводу цукру будуть вестися і далі, я не виключаю, що наступні переписки будуть про сухарі", – пригрозив Рябошапка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Медяник погорів на тому, як прямо в сесійній залі Верховної Ради обговорював, як "вирішити" питання з прокуратурою.
Адвокат і журналіст Олексій Шевчук закликав порушити кримінальну справу проти депутата.
Пізніше депутат від "Слуги народу" Галина Янченко заявила, що з Медяником потрібно провести певну бесіду.
Сам нардеп заявив, що не має жодного відношення до скандальної переписки, за якою його застукали в Верховній Раді.
Спікер ВРУ Дмитро Разумков пообіцяв провести внутрішнє розслідування щодо Медяника.
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