"Будуть горіти в пеклі!" Священик ПЦУ "прокляв" прихильників Зеленського

Ті, хто віддадуть свої голоси у другому турі виборів за кандидата в президенти України Володимира Зеленського, - "будуть горіти в пеклі".

Таку заяву в Facebook зробив протоієрей Володимирського собору (ПЦУ) Петро Зінич під публікацією співробітника прокуратури Юрія Дорошенка, в якій ідеться про те, що "російська чума починалася з зелених чоловічків".

"Всі, хто проголосує за клоуна Зеленського, будуть горіти в пеклі. Амінь і Богу слава!" - написав Зінич, однак, пізніше коментар був видалений. Скріншоти розійшлися по мережі й обурили людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій звернулася до народу з нагоди майбутніх виборів президента України. В організації закликали стримати почуття й емоції до того, як вибір буде зроблений.

До цього предстоятель помісної Православної церкви України митрополит Епіфаній розпорядився проводити в усіх храмах молитви про справедливі вибори президента.

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