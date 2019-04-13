"Буду вести я!" Медведчук зробив нову заяву про переговори з Росією

Глава політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук не збирається поступатися нікому переговорами про звільнення незаконно утримуваних в Росії українських моряків.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. "Переговори щодо звільнення українських моряків як глава Політради за дорученням нашої партії веду і буду вести я", - написав кум Володимира Путіна.

Путін і Медведчук Гордон

Таким чином, за його словами, він збирається дотримуватися "мирного плану".

"І нехай громадяни України, побачать, хто чим займається, хто чого може досягти і хто що пропонує", - підсумував політик.

Переговори щодо звільнення українських моряків як глава Політради за дорученням нашої партії веду і буду вести я. Ми будемо продовжувати реалізацію мирного плану. І нехай люди, громадяни України, побачать, хто чим займається, хто чого може досягти і хто що пропонує. pic.twitter.com/MYRPxrrjwN - Віктор Медведчук (@MedvedchukVV) 13 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві 17 квітня 2019 року відбудуться судові засідання щодо продовження строків тримання під вартою 24 військовополонених українських моряків, яких росіяни захопили у листопаді 2018 року.

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