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"Буду вести я!" Медведчук зробив нову заяву про переговори з Росією

3.2тЧитати матеріал російською

Глава політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук не збирається поступатися нікому переговорами про звільнення незаконно утримуваних в Росії українських моряків.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. "Переговори щодо звільнення українських моряків як глава Політради за дорученням нашої партії веду і буду вести я", - написав кум Володимира Путіна.

Путін і Медведчук

Путін і Медведчук

Гордон

Таким чином, за його словами, він збирається дотримуватися "мирного плану".

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"І нехай громадяни України, побачать, хто чим займається, хто чого може досягти і хто що пропонує", - підсумував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві 17 квітня 2019 року відбудуться судові засідання щодо продовження строків тримання під вартою 24 військовополонених українських моряків, яких росіяни захопили у листопаді 2018 року.

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Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
Теги
полонені морякиРосіяУкраїна
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Ларина Эмили
Ларина Эмили
не поняли,а чем ты занимаешься ? граждане украины давно уже увидели-НИЧЕМ. моряки полгода сидят.где результат ? и этот не хочет отдавать ничего.во как держаться.прилипли намертво.освободи моряков,а потом говори что-то.
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Есть тут ублюдок на сайте - Пидоров. Ниже этот скот гавкает. Тупое ничтожество, не способное само ничего придумать. Давно я начал этот скот одичалый, кацапов, называть животными. И о чудо, один из этих скотов : Сидоров, переобул лапти в прыжке и оно уже нас называет так. О чем я? О тупости расеян. Об их ублюдочности. О сути этих подонков. Кацап не может ничего придумать сам. Он - раб. Тупое было. Только красть, только методичку переписывать. Это все. Такой скот эти расеяны.
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Smith Lera
Smith Lera
Ого, як медвечука накрило, зовсі паря бегера пустився. Цікаво, що зе-беня на це скаже? Знову ролика запише та 24 години на відповідь ху#лові. Дарую ідею зеботам.
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