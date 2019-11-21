Головна Новини
21 листопада • оновлено в 13:34
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Буду стояти до кінця": Арахамія прояснив скандал зі Стефанчуком і квартирою тещі

1.5т
Читати матеріал російською

Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук (партія "Слуга народу"), якого звинуватили в тому, що він за державний рахунок знімав квартиру у власної тещі, вирішив повернути всі витрачені на оренду житла гроші назад.

Про це заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу 21 листопада, передає кореспондент OBOZREVATEL.

"Пан Стефанчук – дуже культурна, інтелігентна людина. Ось він людина, за яку я буду битися до останнього. Він, до речі, щоб вам було зрозуміло, все робив законно, там особиста є історія. Але він написав заяву на ім'я голови Верховної Ради заяву з проханням дозволити йому повернути назад всі кошти (які були виділені на оренду житла – Ред.)", – сказав він.

Новини
"Афера" з квартирою Стефанчука: у скандалі помічений важливий нюанс

Нагадаємо, Арахамія також прокоментував скандал навколо судимості його колеги Романа Іванісова за зґвалтування неповнолітньої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти дізналися, що Стефанчук орендує в Києві квартиру у своєї тещі. При цьому народний депутат отримує з бюджету компенсацію за житло.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Руслан Стефанчук Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
6
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги