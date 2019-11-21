"Буду стояти до кінця": Арахамія прояснив скандал зі Стефанчуком і квартирою тещі

Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук (партія "Слуга народу"), якого звинуватили в тому, що він за державний рахунок знімав квартиру у власної тещі, вирішив повернути всі витрачені на оренду житла гроші назад.

Про це заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу 21 листопада, передає кореспондент OBOZREVATEL.

"Пан Стефанчук – дуже культурна, інтелігентна людина. Ось він людина, за яку я буду битися до останнього. Він, до речі, щоб вам було зрозуміло, все робив законно, там особиста є історія. Але він написав заяву на ім'я голови Верховної Ради заяву з проханням дозволити йому повернути назад всі кошти (які були виділені на оренду житла – Ред.)", – сказав він.

Нагадаємо, Арахамія також прокоментував скандал навколо судимості його колеги Романа Іванісова за зґвалтування неповнолітньої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти дізналися, що Стефанчук орендує в Києві квартиру у своєї тещі. При цьому народний депутат отримує з бюджету компенсацію за житло.

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