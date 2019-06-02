"Буду працювати": Супрун розповіла, чи залишиться в Україні після відставки

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун сказала, що має намір продовжити працювати в Україні, навіть якщо після парламентських виборів її усунуть з посади.

"Я — громадянка України. Я залишаюся в Україні й далі буду працювати тут. І сподіваюся, що зможу в будь-який спосіб далі допомагати, щоб ця трансформація (в медицині. — Ред.) відбувалася", — зазначила вона в інтерв'ю НВ.

Супрун додала, що вже є частиною української політики, оскільки виконує обов'язки міністра.

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Уляна Супрун "Еспресо TV"

"Подивимося, як буде далі. Я б хотіла бути на тому місці, де буду допомагати розвивати не тільки охорону здоров'я, а й будь-які справи на користь України", — підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун заявила, що сподівається на те, що президент України Володимир Зеленський збереже курс на зміни і оцінить успіхи медичної реформи.

Нагадаємо, також раніше Супрун заявляла, що не збирається подавати у відставку після інавгурації Зеленського.

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