"Буду ночувати під куполом": заміжню "слугу народу" застукали в Раді в пікантній ситуації

На засіданні Верховної Ради України в п'ятницю, 4 жовтня, вдалося сфотографувати "пікантний" момент із нардепом від фракції "Слуга народу" Юлією Грішиною.

Відповідний знімок опублікував на своїй сторінці у Facebook фотограф Ян Доброносов. На кадрі здається, що колега жінки тримає свою руку на її сідницях.

"Один момент... Насправді, так співпало, що під моїм кутом рука була на спідниці", – пояснив Доброносов.

Юлія Грішина (в центрі) facebook.com/juli.stratejna

facebook.com/yan.dobronosov

"А потім за такі фото вдома чекатиме", – зазначила одна з користувачок мережі, на що Грішина відповіла їй у коментарях: "Сьогодні ночую під куполом". Відзначимо, на сторінці в соціальній мережі політика зазначено, що вона заміжня.

"Пані Юля молодець, із почуттям гумору", – додала інша користувачка. "Без нього ніяк! Тим більше з нашими веселими фотографами", – відповіла політик.

Юлія Грішина facebook.com/juli.stratejna

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву зняли на відео під час того, як він торкався своїх статевих органів у Раді після дзвінка моделі.

Політик несподівано прокоментував скандал, заявивши, що "кожен чоловік робить так само".

Перед цим він попався на листуванні в стінах парламенту, сховавшись за робочими столами депутатів.

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