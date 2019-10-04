Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 18:15
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Буду ночувати під куполом": заміжню "слугу народу" застукали в Раді в пікантній ситуації

129.8т Читати матеріал російською

На засіданні Верховної Ради України в п'ятницю, 4 жовтня, вдалося сфотографувати "пікантний" момент із нардепом від фракції "Слуга народу" Юлією Грішиною.

Відповідний знімок опублікував на своїй сторінці у Facebook фотограф Ян Доброносов. На кадрі здається, що колега жінки тримає свою руку на її сідницях.

"Один момент... Насправді, так співпало, що під моїм кутом рука була на спідниці", – пояснив Доброносов.

Новини
"Можете задати питання х*ю": скандальний Кива висловився про "збуджених хлопчиків"

Юлія Грішина (в центрі)

Юлія Грішина (в центрі)

facebook.com/juli.stratejna

"Буду ночувати в Раді": заміжню "слугу народу" застукали в пікантній ситуації

facebook.com/yan.dobronosov

"А потім за такі фото вдома чекатиме", – зазначила одна з користувачок мережі, на що Грішина відповіла їй у коментарях: "Сьогодні ночую під куполом". Відзначимо, на сторінці в соціальній мережі політика зазначено, що вона заміжня.

"Пані Юля молодець, із почуттям гумору", – додала інша користувачка. "Без нього ніяк! Тим більше з нашими веселими фотографами", – відповіла політик.

Юлія Грішина

Юлія Грішина

facebook.com/juli.stratejna

"Буду ночувати в Раді": заміжню "слугу народу" застукали в пікантній ситуації

Скріншот

"Буду ночувати в Раді": заміжню "слугу народу" застукали в пікантній ситуації

Скріншот

"Буду ночувати в Раді": заміжню "слугу народу" застукали в пікантній ситуації

Скріншот

"Буду ночувати в Раді": заміжню "слугу народу" застукали в пікантній ситуації

Скріншот

"Буду ночувати в Раді": заміжню "слугу народу" застукали в пікантній ситуації

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву зняли на відео під час того, як він торкався своїх статевих органів у Раді після дзвінка моделі.

Політик несподівано прокоментував скандал, заявивши, що "кожен чоловік робить так само".

Перед цим він попався на листуванні в стінах парламенту, сховавшись за робочими столами депутатів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу фотографии політика курйоз
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
174
124
Смішно
8
Цікаво
20
Сумно
69
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Рука не касается платья.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Щотов Руслан
Щотов Руслан
интересно, сколько раз ночью Купол засадил своего шалуна в её служебный мерзкий хрюкальник?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Ukraina Alexandr
Ukraina Alexandr
Мені пофуй хто кого за дупу тримає, головне, щоб роботу свою робили. І в першу чергу це стосується журналістів.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4

Блоги / думки

ads pixel