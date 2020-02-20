Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що політсила закріпила за кожною областю людей, які будуть відповідати за місцеві вибори.

Подробицями він поділився в кулуарах Верховної Ради у четвер, 20 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Хто їх назвав кураторами? Я буду політичним спостерігачем, буду дивитися, як працюють передвиборчі штаби, команди, ефективно чи ні. Я буду наглядати за Миколаївщиною, я ж миколаївець", – розповів Арахамія.

Арахамія розповів про кураторів регіонів від Зеленського Скріншот із відео

При цьому про можливу відповідальність перед Офісом президента Арахамія промовчав. Не розкрив він також і інших деталей про функції "смотрящих".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що куратори від "Слуги народу" в кожній області будуть спілкуватися з елітами, підбирати кандидатів і відповідати за кінцевий результат.

20 лютого стало відомо, що список "смотрящих" вже підписав президент Володимир Зеленський.

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