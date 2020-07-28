Будівництво російських кораблів в Керчі порушує суверенітет України – ЄС

Закладка двох нових бойових кораблів на суднобудівному підприємстві в Керчі – ще одне підтвердження порушення Росією суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це сказано в заяві ЄС, яку оприлюднено 28 липня на сайті Європейської служби зовнішніх дій. Також це є свідченням триваючої мілітаризації Криму Російською Федерацією.

"Тривалі зусилля Російської Федерації з підриву суверенітету і територіальної цілісності України, а також подальші спроби насильно інтегрувати незаконно анексований Крим і Севастополь до складу Росії є порушенням міжнародного права", – сказано в заяві.

Крім того, в ЄС назвали ще одну проблему в діях Росії на українському півострові – обмеження свободи руху для громадян України в Крим і назад.

"Доступ до материкової України і право на повернення в місця проживання повинен бути забезпечений безумовно і не повинен вимагати наявності російського паспорта", – відзначили в ЄС.

Також там підкреслили, що будуть чекати припинення Росією порушень міжнародного законодавства на Кримському півострові.

"Європейський Союз є непохитним у підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – сказано в заяві ЄС.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, США і ЄС в черговий раз закликали Росію негайно повернути контроль над анексованим Кримом Україні. Про це заявила у відеозверненні тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.