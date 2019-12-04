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4 грудня • оновлено в 13:34
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"Будівництво Придністров'я": Тука зробив гучну заяву про "нормандську угоду" щодо Донбасу

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Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що Україна дійсно вже погодила текст фінального документа з рішенням "нормандського саміту", який відбудеться лише 9 грудня.

За його словами, в результаті окуповані території Донбасу просто перетворять на ще одну так звану ПМР (Придністровську Молдовську республіку). Такою думкою він поділився в інтерв'ю "Апострофу" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Тука наголосив, що такий "сценарій" нібито погодили радники лідерів чотирьох країн-учасниць зустрічі. Водночас із українського боку комунікатором і ратифікатором виступив помічник президента Андрій Єрмак.

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Тука заявив, що "нормандська угода" щодо Донбасу вже ухвалена

Тука заявив, що "нормандська угода" щодо Донбасу вже ухвалена

"Це людина, яку публічно звинувачували у зв'язках зі спецслужбами РФ і Рособоронпромом", – зазначив він.

А також додав, що через своїх друзів зі спецслужб дізнавався, що це дійсно так.

"Не думаю, що така професійна політична фігура, як Безсмертний (колишній представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську. – Ред.) займатиметься маніпуляціями. З іншого боку, візаві Єрмака – віцепрем'єр Росії Дмитро Козак. Хотів би нагадати, що це автор Придністровської Молдовської республіки. І що я бачу? Два вектори спілкування, і за деякий час чую від Зеленського про "заморожений конфлікт". А це хіба не будівництво ПМР на території України?" – завив Тука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Георгій Тука дорікнув президенту Володимиру Зеленському "грою на Москву". За його словами, після того, як той став главою держави, в Україні все частіше почали лунати тези, які раніше висловлювали винятково представники Кремля.

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Автор
Марта Рок
Особи
Георгій Тука Андрій Єрмак
Місце
Україна
Теги
переговори щодо Донбасу нормандський формат
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а будете выёпываться, Калибры полетят в Киев и Львов...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
всегда такие мероприятия заранее, иногда очень долго готовятся, а в день встречи подписываются согласованные ранее документы, на которые дали согласие главы государств... вы разве этого не знали? или вы думаете, что президенты собираются чтобы поспорить? вы тепилы или где? и приготовьтесь остальные русские земли возвращать, а также польские венгерские и румынские... пришла пора Украине декоммунизироваться, а украинцам вернуться к своим историческим национальным пенатам... тогда у вас никаких проблем я мовой и с разым менталитетом украинцев не будет, буудете жидь долго и счастливо...
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Те есть теперь дупы питерастам татошникам будут дырявить реальные росмиротворцы. Или тука опять просто громко навонял.
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