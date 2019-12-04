"Будівництво Придністров'я": Тука зробив гучну заяву про "нормандську угоду" щодо Донбасу

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що Україна дійсно вже погодила текст фінального документа з рішенням "нормандського саміту", який відбудеться лише 9 грудня.

За його словами, в результаті окуповані території Донбасу просто перетворять на ще одну так звану ПМР (Придністровську Молдовську республіку). Такою думкою він поділився в інтерв'ю "Апострофу" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Тука наголосив, що такий "сценарій" нібито погодили радники лідерів чотирьох країн-учасниць зустрічі. Водночас із українського боку комунікатором і ратифікатором виступив помічник президента Андрій Єрмак.

Тука заявив, що "нормандська угода" щодо Донбасу вже ухвалена

"Це людина, яку публічно звинувачували у зв'язках зі спецслужбами РФ і Рособоронпромом", – зазначив він.

А також додав, що через своїх друзів зі спецслужб дізнавався, що це дійсно так.

"Не думаю, що така професійна політична фігура, як Безсмертний (колишній представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську. – Ред.) займатиметься маніпуляціями. З іншого боку, візаві Єрмака – віцепрем'єр Росії Дмитро Козак. Хотів би нагадати, що це автор Придністровської Молдовської республіки. І що я бачу? Два вектори спілкування, і за деякий час чую від Зеленського про "заморожений конфлікт". А це хіба не будівництво ПМР на території України?" – завив Тука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Георгій Тука дорікнув президенту Володимиру Зеленському "грою на Москву". За його словами, після того, як той став главою держави, в Україні все частіше почали лунати тези, які раніше висловлювали винятково представники Кремля.

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