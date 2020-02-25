Будинок Рябошапки у Франції: генпрокурор зробив відверте зізнання

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка зізнався, що він дійсно купив будинок у Франції.

У коментарі журналістам 25 лютого він сказав, що будинок був куплений в кредит ще в 2016 році, передає УНІАН.

Будинок Рябошапки у Франції

"Будинок придбаний у кредит, який зараз дружина і виплачує за рахунок заробітної плати, яку одержує в Європейському суді", – зазначив Рябошапка.

Генпрокурор уточнив, що зарплата дружини дозволяє виплачувати цей кредит.

Також він зазначив, що досить часто буває в тому будинку. "Там же моя дружина і мої діти живуть", – додав Рябошапка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ 25 лютого з'явилися фото будинку генерального прокурора Руслана Рябошапки, який розташований у французькому селищі Ла-Ванзено. Двоповерховий будинок площею 145 квадратних метрів розташований на ділянці землі площею трохи більше 4 соток.

Нагадаємо, що ще 8 лютого генпрокурор заявив, що взяв у кредит 440 тисяч євро для купівлі будинку у Франції.

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