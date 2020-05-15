Будинок нардепа від "Слуги народу" намагалися підпалити: деталі НП з "коктейлем Молотова"

На Закарпатті у двір приватного будинку народного депутата від "Слуги народу" Михайла Лаби кинули "коктейль Молотова".

Про це повідомляє "УП" із посиланням на джерела. В ГУ НПУ Закарпатської області підтвердили факт події. В результаті підпалу загорілася альтанка у дворі.

"Сьогодні, 15 травня, близько 1-ї години ночі, в селі Невицьке, що на Ужгородщині, невідома особа кинула на подвір'я народного депутата України пляшку з легкозаймистою речовиною. Зловмисник влучив у дерев'яну альтанку, після чого здійснив підпал", – йдеться у повідомленні.

Михайло Лаба Facebook Михайло Лаба

В результаті підпалу ніхто не постраждав. Вогонь господарі будинку загасили власними силами. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, експерти криміналісти і кінологи.

За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, побиття народного депутата від партії "Слуга народу" Михайла Ананченка, яке трапилося в Сумах, було інсценуванням.

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