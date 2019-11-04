"Будете наступними!" Федина записала нове відеозвернення

Нардеп від "Європейської солідарності" Софія Федина виступила із заявою про загрозу українській незалежності.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook, закликавши не підтримувати проросійські сили, які діють в країні.

"Хочеться висловити співчуття всім, хто підтримує московську орду і промосковських блогерів, які хочуть знищити українську державу. Якщо ви їх підтримуєте, то знайте, ви будете наступними щодо їх розправи. Тому що їм взагалі нічого не потрібно. Їм потрібно тільки знищити українську державу", – сказала Федина.

Софія Федина Скріншот

Також вона прокоментувала візит російського депутата Олексія Журавльова в населений пункт Золоте на Луганщині, де відбулося розведення сил ЗСУ та "ЛНР".

"Вони вже відчувають себе керівниками на цій землі. І чекають моменту, щоб знищити Україну. Я хочу, щоб на це звернув увагу президент!" – додала вона.

Як писав OBOZREVATEL, Федина повідомила, що на її адресу почали надходити погрози після того, як вона розкритикувала Володимира Зеленського за візит у Золоте на Донбас, заговоривши про "випадкове вбивство" президента.

Незабаром за скандальну заяву на Федину завели кримінальну справу за "заклик до вбивства людини і повалення державної влади".

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