"Будемо саджати!" Стефанчук сказав, коли Зеленський виконає гучну обіцянку

Для виконання передвиборного гасла президента Володимира Зеленського "Весна прийде - саджати будемо" необхідно перезапустити діяльність судових і правоохоронних органів.

Про це заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук під час брифінгу в середу, 29 травня. За його словами, таке гасло досі актуальне для команди Володимира Зеленського.

"Але для того, щоб саджати, потрібна процедура, яка визначається Кримінальним процесуальним кодексом. І в межах своїх повноважень президент робитиме все, щоб діючі органи, на які у нас поки немає впливу, запрацювали в межах своїх повноважень", — сказав Стефанчук.

"Ми не можемо сьогодні винести президентом України вирок. Є судові органи, органи досудового слідства, органи виконання покарань. Тому наша важлива місія — перезапустити діяльність цих органів", — додав він.

Руслан Стефанчук УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Стефанчук розповів, що в команді Зеленського хочуть скоротити кількість народних депутатів у Верховній Раді, оскільки 450 —нібито занадто багато.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!