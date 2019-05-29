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/Політика

"Будемо саджати!" Стефанчук сказав, коли Зеленський виконає гучну обіцянку

5.2тЧитати матеріал російською

Для виконання передвиборного гасла президента Володимира Зеленського "Весна прийде - саджати будемо" необхідно перезапустити діяльність судових і правоохоронних органів.

Про це заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук під час брифінгу в середу, 29 травня. За його словами, таке гасло досі актуальне для команди Володимира Зеленського.

"Але для того, щоб саджати, потрібна процедура, яка визначається Кримінальним процесуальним кодексом. І в межах своїх повноважень президент робитиме все, щоб діючі органи, на які у нас поки немає впливу, запрацювали в межах своїх повноважень", — сказав Стефанчук.

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"Ми не можемо сьогодні винести президентом України вирок. Є судові органи, органи досудового слідства, органи виконання покарань. Тому наша важлива місія — перезапустити діяльність цих органів", — додав він.

Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Стефанчук розповів, що в команді Зеленського хочуть скоротити кількість народних депутатів у Верховній Раді, оскільки 450 —нібито занадто багато.

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Особи
Володимир ЗеленськийРуслан Стефанчук
Місце
Україна
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Шо такое, не прокатила схема с посадками (как и с тарифами)? Или все было рассчитано на лохов перед выборами, а теперь - ешьте не обляпайтесь?
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Харитонова Анюта
Харитонова Анюта
Oгрoмное спacи6о всeм тeм, кто пoказал мнe этoт прекpасный caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁itz1mc Прoсто прoйдя oпрос пoлучила почти пoлугoдовую зарплaтy)) Пользyйтесь, пoка еcть вoзможность=)
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