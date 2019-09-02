"Будемо позбавляти мантій щотижня": Зеленський попередив суддів про чистки

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв ввести практику масштабних чисток недобросовісних суддів.

Про цю ініціативу він заявив під час зустрічі з керівництвом Кабінету міністрів, Верховної Ради і правоохоронних органів 2 вересня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Глава держави обурився, підкресливши, що "провальна" судова реформа не дала можливості перезавантажити систему й повністю підкоряла її владі. Зеленський вважає, що знайти вихід із ситуації, що склалася, дозволять тільки радикальні кроки.

Володимир Зеленський Скріншот відео

"Такими рішучими заходами є щотижневе позбавлення суддівських мантій недостойних високого звання судді", – сказав президент.

Він також зазначив, що очищення повинне стосуватися всіх суддів, а насамперед – тих, які працюють у вищих інстанціях.

"Але це має зробити вже нова Вища кваліфікаційна комісія суддів, яку буде перезапущено найближчим часом", – підсумував Зеленський, пообіцявши подати відповідний законопроект у найкоротші терміни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня в Адміністрацію президента "для проведення бесід" запросили трьох секретарів Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя – Віктора Шапрана, Миколу Худика, Андрія Овсієнка. Також запросили члена Третьої дисциплінарної палати Павла Гречківського.

Йшлося про притягнення до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді внесення подання про звільнення з посад декількох суддів.

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