Новини Реклама
2 вересня • оновлено в 14:30
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Будемо позбавляти мантій щотижня": Зеленський попередив суддів про чистки

1.4т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв ввести практику масштабних чисток недобросовісних суддів.

Про цю ініціативу він заявив під час зустрічі з керівництвом Кабінету міністрів, Верховної Ради і правоохоронних органів 2 вересня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Глава держави обурився, підкресливши, що "провальна" судова реформа не дала можливості перезавантажити систему й повністю підкоряла її владі. Зеленський вважає, що знайти вихід із ситуації, що склалася, дозволять тільки радикальні кроки.

Новини
Почнуть із топчиновників: Зеленський назвав дату запуску Вищого антикорупційного суду

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

"Такими рішучими заходами є щотижневе позбавлення суддівських мантій недостойних високого звання судді", – сказав президент.

Він також зазначив, що очищення повинне стосуватися всіх суддів, а насамперед – тих, які працюють у вищих інстанціях.

"Але це має зробити вже нова Вища кваліфікаційна комісія суддів, яку буде перезапущено найближчим часом", – підсумував Зеленський, пообіцявши подати відповідний законопроект у найкоротші терміни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня в Адміністрацію президента "для проведення бесід" запросили трьох секретарів Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя – Віктора Шапрана, Миколу Худика, Андрія Овсієнка. Також запросили члена Третьої дисциплінарної палати Павла Гречківського.

Йшлося про притягнення до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді внесення подання про звільнення з посад декількох суддів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Судова реформа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Судова реформа
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
3
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
kiy Valeriy
kiy Valeriy
то же мені ще той чистильник Авгієвої стайні. Цікаво, Геракл почистив за один день і не забруднився, за скільки часу впорається наш і на скільки гАРАНТ і як на довго буде ефект цього дійства?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Дронов Жон
Дронов Жон
И все судейские уже трясутся от.....от смеха бл... И прокурорские и ментовские и прочие.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...