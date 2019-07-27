''Будемо грати першим номером'': у Зеленського розсекретили план повернення Криму

У команді президента України Володимира Зеленського обіцяють нову концепцію по поверненню окупованого Криму, а також злагоджену роботу всіх органів державної влади.

Про це в інтерв'ю Сегодня розповів представник президента в Криму Антон Кориневич. За його словами, останні 5 років влада вела роботу по поверненню Криму досить хаотично.

"Була ситуація, коли кожен займався чимось своїм і не мав якихось спільних позицій. І тому, власне кажучи, один з посилів, який ми зараз несемо – це те, що ми готові співпрацювати з усіма, жодним чином не намагаючись обмежити або зменшити роль інших стейкхолдерів, державних органів і неурядових організацій. Україна повинна почати працювати по Криму більш системно", – заявив Кориневич.

Антон Кориневич

В рамках нової стратегії представник президента в Криму обіцяє зробити так, щоб саме Україна була першим номером, а не тільки реагувала на агресію Росії.

"Але, крім реакції ми повинні розуміти, що ми зробимо, щоб деокупувати і реінтегрувати Крим, і як ми будемо це робити? Умовно кажучи, якщо Крим завтра вільний і повертається під контроль України, що ми робимо? Що робить конкретний державний орган чи установа? Це, звичайно, робота не одного дня, але треба починати", – підкреслив Кориневич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 25 липня, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA.

За інформацією українських правоохоронців, саме це судно брало участь у військовій операції по блокуванню Керченської протоки в листопаді 2018 року, коли в полон до російських силовиків потрапили українські моряки і військові судна.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!