"Будемо говорити": Сивохо анонсував старт переговорів із терористами "Л/ДНР"

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявив, що 19 лютого стартує ініціатива влади під назвою "Національна платформа примирення та єдності".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідне відео.

"Будь-який мирний процес починається з діалогу. Ми допоможемо людям по обидва боки лінії зіткнення слухати й чути. Вже багато зроблено. Але ще більше роботи попереду. 19 лютого – старт Національної платформи примирення та єдності. Наше завдання – "наводити мости". Менше слів – більше справ", – написав він.

На відео показано, як Сивохо виходить із будівлі Офісу президента України й каже: "Завдання визначені, починаємо працювати. Приходь... Те".

Нагадаємо, що Сергій Сивохо анонсував презентацію Національної платформи примирення та єдності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генерал ЗСУ, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що з початку своєї роботи у відомстві жодного разу не бачив там призначеного радником секретаря з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергія Сивоха.

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