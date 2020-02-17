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17 лютого • оновлено в 16:20
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/ Політика

"Будемо говорити": Сивохо анонсував старт переговорів із терористами "Л/ДНР"

24.5т
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Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявив, що 19 лютого стартує ініціатива влади під назвою "Національна платформа примирення та єдності".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідне відео.

"Будь-який мирний процес починається з діалогу. Ми допоможемо людям по обидва боки лінії зіткнення слухати й чути. Вже багато зроблено. Але ще більше роботи попереду. 19 лютого – старт Національної платформи примирення та єдності. Наше завдання – "наводити мости". Менше слів – більше справ", – написав він.

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На відео показано, як Сивохо виходить із будівлі Офісу президента України й каже: "Завдання визначені, починаємо працювати. Приходь... Те".

Нагадаємо, що Сергій Сивохо анонсував презентацію Національної платформи примирення та єдності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генерал ЗСУ, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що з початку своєї роботи у відомстві жодного разу не бачив там призначеного радником секретаря з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергія Сивоха.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Пети Moщи
Пети Moщи
На недельку призрак запустить в Киев и можно будет разговаривать, самое главное обозников не трогать, без них скучно будет.
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Книга Валя
Книга Валя
Он вообще о....нел！
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Saenko Andrey
Saenko Andrey
Сивуха, иди те на х уй
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