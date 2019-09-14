"Будемо допомагати!" Льовочкін розповів про домовленості із Зеленським і Медведчуком

Екс-глава АП часів Януковича, нардеп від "Оппозііонного блоку - За життя" Сергій Льовочкін пояснив, навіщо зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським та що його пов'язує з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Так, у коментарі "УП" в кулуарах конференції YES в Києві, він запевнив, що його політсила буде допомагати новій владі. На питання, чи зустрічається Льовочкін із Зеленським, він відповів: "Це приватна інформація".

Льовочкін розповів про домовленості із Зеленським

"Будемо сподіватися (що нова влада зможе скористатися високим рівнем довіри - Ред.), ми будемо їм у цьому допомагати, щоб він конвертувався в позитивні речі. Ми будемо допомагати голосами і всім, чим зможемо, щоб був прогрес. Ми готові співпрацювати у всіх питаннях, які дозволяють державі розвиватися, просувати демократію, свободу слова ... " – запевнив він.

Також Льовочкін пояснив альянс із кумом Путіна Віктором Медведчуком:

"Ми об'єдналися в одну команду через загальну і політичну доцільність. Найголовніша причина – відновлення миру в Україні. Вважаємо, що це спільне завдання, яка може бути реалізоване нашою командою, командою президента Зеленського... Будемо над цим працювати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Льовочкін говорив, що Медведчук здатний вирішити багато питань двосторонніх відносин між Україною і Росією.

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