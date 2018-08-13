Будемо боротися: Насіров прокоментував рішення суду

Незаконне продовження процесуальних обов'язків щодо голови Державної фіскальної служби України (2015-2018) Романа Насірова може бути пов'язане з його політичною діяльністю.

Про це Насіров заявив після засідання Шевченківського районного суду Києва 13 серпня 2018 року.

Роман Насіров фото: Obozrevatel

"Рішення суду про продовження процесуальних обов'язків ми, фактично, вважаємо незаконним. Доводи захисту і звинувачення всі чули. Думку суддів ми почули тільки під час оголошення ухвали. Я вважаю, що таке рішення може бути пов'язане або з тиском на суд, або з моєю політичною діяльністю", - сказав Роман Насіров.

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За його словами, з точки зору закону суд не може ухвалювати такі незаконні рішення.

"Думаю, вже всім зрозуміло, наскільки це рішення незаконне. Будемо боротися далі", - підсумував Насіров.

Нагадаємо, наступне засідання суду у справі Романа Насірова призначене на 15 серпня 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Насіров виступив за терміновий запуск Антикорупційного суду і заявив, що готовий до того, щоб його справа розглядалася першою.