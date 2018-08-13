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Будемо боротися: Насіров прокоментував рішення суду

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Незаконне продовження процесуальних обов'язків щодо голови Державної фіскальної служби України (2015-2018) Романа Насірова може бути пов'язане з його політичною діяльністю.

Про це Насіров заявив після засідання Шевченківського районного суду Києва 13 серпня 2018 року.

Роман Насіров

фото: Obozrevatel

"Рішення суду про продовження процесуальних обов'язків ми, фактично, вважаємо незаконним. Доводи захисту і звинувачення всі чули. Думку суддів ми почули тільки під час оголошення ухвали. Я вважаю, що таке рішення може бути пов'язане або з тиском на суд, або з моєю політичною діяльністю", - сказав Роман Насіров.

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За його словами, з точки зору закону суд не може ухвалювати такі незаконні рішення.

"Думаю, вже всім зрозуміло, наскільки це рішення незаконне. Будемо боротися далі", - підсумував Насіров.

Нагадаємо, наступне засідання суду у справі Романа Насірова призначене на 15 серпня 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роман Насіров виступив за терміновий запуск Антикорупційного суду і заявив, що готовий до того, щоб його справа розглядалася першою.

Читайте всі новини по темі "Справа НАБУ проти Романа Насирова" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Справа НАБУ проти Романа Насирова
Особа
Роман Насіров
Місце
Україна
Об'єкт
Спеціалізована антикорупційна прокуратура

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