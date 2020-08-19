Будем болеть и умирать: требую от Зеленского и Шмигаля срочных действий

Михайло Бродський Політика 12:04, 19.08.2020

Пока не начнут делать нормально тесты, будем болеть и умирать. Нужно восстановить СЭС в части эпидемиологии. Нужно отслеживать все контакты больных и садить на карантин.

Требую от Зеленского и Шмигаля срочных действий. Крадуцкого долой и фол Максиму Степанову.

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Політика

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