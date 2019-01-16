МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Буде як у СРСР: у США передбачили долю Криму

2.8тЧитати матеріал російською

Росія не поверне окупований Крим Україні в найближчі 15 років.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст. Голова Євразійського центру при американській неурядовій організації Atlantic Council вважає, що півострів чекає доля Прибалтики часів СРСР (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Новини
Без роботи і цивілізації: в Криму "застогнали" від життя за Путіна

Дипломат також додав, що Україна не віддасть анексований Крим "за мир в Донбасі".

"Я ніяк не бачу, що Київ піде на компроміс, у якому віддає Москві Крим за мир на сході. І я теж не бачу в цьому році, через 10 років, через 15 років, що Москва буде готова віддати Крим. Тому вони можуть вирішити поки залишити це в спокої. І Захід не буде визнавати російський суверенітет. Буде як Прибалтика із 1940 року в Радянському Союзі", – розповів Гербст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія задумала "легалізувати" Крим через Курили.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Тег
Крим
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
6
Смішно
4
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семенов Александр
Семенов Александр
Да Прибалтике в СССР "хуже всех " жилось)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Правильно, Прибалтика начала развал Совка, а Крым начнёт развал РФии, вот только насчёт 15-ти лет погорячились, Кацапии и пяти не протянет...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
UaDonetsk Umka, Прибалтика хочет назад, в СССР? Телеканал TV3 устроил обсуждение вопроса: «Была ли в Эстонской ССР жизнь лучше, чем сейчас?». Так вот, 57% горячих и не очень эстонских парней, голосовавших во время прямого эфира, ответили: в советское время было лучше. Латыши тоже недавно провели опрос местного населения примерно на ту же тему. Результаты его потрясли правительство республики, ибо большинство респондентов готово хоть сейчас вернуться в СССР или, на худой конец, просто воссоединиться с Россией
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги