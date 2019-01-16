Буде як у СРСР: у США передбачили долю Криму

Росія не поверне окупований Крим Україні в найближчі 15 років.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст. Голова Євразійського центру при американській неурядовій організації Atlantic Council вважає, що півострів чекає доля Прибалтики часів СРСР (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Дипломат також додав, що Україна не віддасть анексований Крим "за мир в Донбасі".

"Я ніяк не бачу, що Київ піде на компроміс, у якому віддає Москві Крим за мир на сході. І я теж не бачу в цьому році, через 10 років, через 15 років, що Москва буде готова віддати Крим. Тому вони можуть вирішити поки залишити це в спокої. І Захід не буде визнавати російський суверенітет. Буде як Прибалтика із 1940 року в Радянському Союзі", – розповів Гербст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія задумала "легалізувати" Крим через Курили.

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