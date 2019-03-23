"Буде, як ЦАХАЛ": офіцер США назвав перемогу України у війні з Росією

Українська армія неодмінно стане такою ж сильною, як ізраїльський ЦАХАЛ. До цього її стимулює війна з Росією, яка повністю вже ніколи не закінчиться.

Про це заявив капітан 1-го рангу ВМФ США у відставці, екс-представник НАТО в Росії Гаррі Табах в ефірі телеканалу InterVizor (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

ЗСУ Укрінформ

"Вона (армія. — Ред.) і буде така, тому що цей ваш сусід, він завтра не буде вашим братом. Це вже зрозуміло, і більшість українців це усвідомили. У вас не просто війна, ви не просто побилися або посварилися зі своїм братом. Тут глибока образа, зрада, коли один брат в спину б'є багнетом іншого брата. Це образа і зрада на одноклітинному рівні. Тому навіть якщо буде мир, не буде гарячої війни, — у вас все одно буде протистояння", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Табах заявив, що вступ в НАТО може викликати в України почуття удаваної безпеки. Це найсерйозніша загроза членства в Альянсі. При цьому, вважає він, з політичної і дипломатичної точки зору вступ до НАТО дасть Україні набагато більше інструментів впливу на нинішню ситуацію.

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