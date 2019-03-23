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"Буде, як ЦАХАЛ": офіцер США назвав перемогу України у війні з Росією

6.6тЧитати матеріал російською

Українська армія неодмінно стане такою ж сильною, як ізраїльський ЦАХАЛ. До цього її стимулює війна з Росією, яка повністю вже ніколи не закінчиться.

Про це заявив капітан 1-го рангу ВМФ США у відставці, екс-представник НАТО в Росії Гаррі Табах в ефірі телеканалу InterVizor (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

ЗСУ

ЗСУ

Укрінформ

"Вона (армія. — Ред.) і буде така, тому що цей ваш сусід, він завтра не буде вашим братом. Це вже зрозуміло, і більшість українців це усвідомили. У вас не просто війна, ви не просто побилися або посварилися зі своїм братом. Тут глибока образа, зрада, коли один брат в спину б'є багнетом іншого брата. Це образа і зрада на одноклітинному рівні. Тому навіть якщо буде мир, не буде гарячої війни, — у вас все одно буде протистояння", — сказав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Табах заявив, що вступ в НАТО може викликати в України почуття удаваної безпеки. Це найсерйозніша загроза членства в Альянсі. При цьому, вважає він, з політичної і дипломатичної точки зору вступ до НАТО дасть Україні набагато більше інструментів впливу на нинішню ситуацію.

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Особа
Гаррі Табах
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандере шакал "брат" всегда был.
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Д Алексей
Д Алексей
Миценко Андрей только что в комменте сделал каминг-аут, признался, что трахать себе подобного это не пидорастия, а его образ жизни. Вот такой пидор тролль ватан Андрюха ...
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
И все это благодаря Петро Порошенко! Смотрю ТСН. За время правления Порошенки экономика страны выросла в 10 раз. Доказательство тому есть, выросла коммуналка ровно 10 раз и за доллар дают больше гривень. Буду за Петро голосовать.
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