''Будуть тисячі жертв, але Україна виживе'': історик дав прогноз щодо війни з Росією

Російський президент Володимир Путін може напасти на Україну й Естонію чи навіть почати нову ракетно-ядерну гонку.
Можливі всі варіанти, оскільки Путін зійшов із рейок раціонального мислення, сказав в інтерв’ю OBOZREVATEL американський історик Олександр Мотиль.
"Це не означає, що так станеться, але це можливо, і Україна має бути готовою до вторгнення Росії. Путін зійшов із рейок раціонального мислення і стає схожим на Гітлера початку 40-х років. Навряд Захід пошле на захист України американських чи німецьких солдат. Військової допомоги не буде навіть у разі вторгнення в Естонію. Західні країни роз’єднані, мають власні проблеми. І посилати своїх солдат, щоб вони захищали Донбас чи Мінськ, навряд чи таке можливо", – зауважив історик.
За його словами, в разі російської військової агресії Захід може хіба що ввести санкції і відключити Росію від системи Swift.
Росія
"Може бути ще військова допомога від Америки та Англії, але зрештою порятунок України залежатиме від неї самої. І Україна, маючи таку сильну армію, уже сама здатна зупинити російську агресію. Так, загинуть тисячі і не тільки українців, але й росіян. Але Україна виживе. А от чи виживе Росія – це питання. Через відкриту війну з Україною можуть повстати і російські еліти, і навіть народні маси. Таких випадків в історії дуже багато", – резюмував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна найближчим часом може ввести біометричний візовий режим із Росією. На цьому наполягає міністр закордонних справ Павло Клімкін.
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