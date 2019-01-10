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''Будуть тисячі жертв, але Україна виживе'': історик дав прогноз щодо війни з Росією

4.7тЧитати матеріал російською

Російський президент Володимир Путін може напасти на Україну й Естонію чи навіть почати нову ракетно-ядерну гонку.

Можливі всі варіанти, оскільки Путін зійшов із рейок раціонального мислення, сказав в інтерв’ю OBOZREVATEL американський історик Олександр Мотиль.

"Це не означає, що так станеться, але це можливо, і Україна має бути готовою до вторгнення Росії. Путін зійшов із рейок раціонального мислення і стає схожим на Гітлера початку 40-х років. Навряд Захід пошле на захист України американських чи німецьких солдат. Військової допомоги не буде навіть у разі вторгнення в Естонію. Західні країни роз’єднані, мають власні проблеми. І посилати своїх солдат, щоб вони захищали Донбас чи Мінськ, навряд чи таке можливо", – зауважив історик.

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За його словами, в разі російської військової агресії Захід може хіба що ввести санкції і відключити Росію від системи Swift.

''Будуть тисячі жертв, але Україна виживе'': історик дав прогноз щодо війни з Росією

Росія

"Може бути ще військова допомога від Америки та Англії, але зрештою порятунок України залежатиме від неї самої. І Україна, маючи таку сильну армію, уже сама здатна зупинити російську агресію. Так, загинуть тисячі і не тільки українців, але й росіян. Але Україна виживе. А от чи виживе Росія – це питання. Через відкриту війну з Україною можуть повстати і російські еліти, і навіть народні маси. Таких випадків в історії дуже багато", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна найближчим часом може ввести біометричний візовий режим із Росією. На цьому наполягає міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Читайте всі новини по темі "Російська воєнна загроза" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російська воєнна загрозаРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінОлександр МотильАдольф Гітлер (Adolf Hitler)Павло Клімкін
Місце
Україна
Теги
РосіяУкраїнавійна
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Российский президент Владимир Путин может напасть на ЕС и С.Ш.А. или даже начать новую ракетно-ядерную гонку. И тут, историк Александр Мотыль от одной этой мысли всрался на месте.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А у ентого американского историка, ума не хватило, почитать исторические факты, войн с Россией и их последствий для нападавших на Россию? Как это свiдоме бидло жаждет реальной войны с применением всех видов вооружения!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ильчук Андрей, Это ты, тварь свiдома, про какое то разрешение хрюкаешь? тебя без разрешения вдувают не только чеченские ишаки, но и весь западный зоопарк, подающий тебе на паперти. Ты за любую подачку, в виде транша , камасутру листаешь и отрабатывают ее на тебе бегом, по счелчку руки хозяина.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Иваненко Виталий, а у такой как ты парашной слизи ума хватает понять, что без Украины вы просто дерьмо? Что, такой тупой, что даже это непонятно? Ну тогда пюбеги к чечен, проси, чтобы ишаку разрешил ещё тебе вдуть, вдруг хоть от этого поумнеешь)))
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Файбер Моня
Файбер Моня
В 17-м веке "украинские патрыоты" вместе с поляками против русских - кранты полякам. В 18-м веке вместе со шведами против русских - кранты шведам. В 20-м веке ломанулись в австро-венгерские "СС" (сичовые стрельцы) - кранты Австро-Венгрии. Перебежали к немцам - кранты германской империи. Побежали к Гитлеру. Гитлер оказался умнее предшественников, не пускал украинских активистов в боевые части, доверив уничтожать мирное население - и всё равно кранты Рейху №3. Сейчас молятся на НАТО. Меня терзают нехорошие предчувствия...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Файбер Моня, ты забыл начать с рассказа о том, как твоё гниложопое племя геройски дань с земель Руси для орлы собирало раком перед ханами по своему выбору встав, неполон твой рассказ без этого, сучка дырявая)))
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